به گزارش خبرنگار مهر، در حدود نیمی از جمعیت کشورمان تحت پوشش خدمات بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
در سال های اخیر و به دنبال توسعه و گسترش فناوری های نوین، سازمان تامین اجتماعی هم تلاش کرده است راه های ارتباطی با بیمه شدگان را تسهیل کند؛ به گونه ای که بتوانند خدمات خود را به صورت غیر حضوری دریافت و استفاده کنند.
یکی از مهم ترین خدمات تامین اجتماعی، خدمات بیمه ای برای افراد تحت پوشش است.
ثبت بیمه فرزندان پسر
استعلام برخط و غیرحضوری گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال تمامی بیمهشدگان و مستمریبگیران، به منظور بهرهمندی از حمایتهای درمانی، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir امکانپذیر است.
ثبت حادثه شغلی
افراد دارای بیمهپردازی فعال تأمین اجتماعی، به صورت غیرحضوری امکان ثبت حادثه در محیط کار را دارند. از این طریق، درخواست بیمهشده، بررسی و در صورت تأیید از مزایای بیمهای و درمانی پس از حادثه کار بهرهمند میشود.
بیمهشدگان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir منوی بیمهشدگان، امور بیمهشدگان، اعلام حادثه ناشی از کار و بازرسی فنی، میتوانند درخواست مربوطه را ثبت کنند.
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