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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

رتبه علمی ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ارتقا یافت

رتبه علمی ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ارتقا یافت

در دویست و چهلمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی با ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیئت علمی به استادی و چهار عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه علامه طباطبائی ، در دویست و چهلمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی که با حضور شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد، با ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و چهار عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

در این جلسه، با ارتقای مرتبه علمی ، رحمان شیخ‌حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و شیرزاد طایفی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی به مرتبه استادی و سمیه آقابابائی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، حمیده دباغی ورنوسفادرانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و بدیع فتحی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

کد مطلب 6899192
زهرا سیفی

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