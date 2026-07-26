رتبه علمی ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه علامه طباطبائی ، در دویست و چهلمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی که با حضور شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد، با ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و چهار عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

در این جلسه، با ارتقای مرتبه علمی ، رحمان شیخ‌حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و شیرزاد طایفی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی به مرتبه استادی و سمیه آقابابائی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، حمیده دباغی ورنوسفادرانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و بدیع فتحی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مرتبه دانشیاری موافقت شد.