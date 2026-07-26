به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، در این مراسم که با حضور جمعی از استادان، مدیران، دانش‌آموختگان و خانواده آن مرحوم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره این استاد فقید، اظهار کرد: این مجلس تنها مجلس ختم یک استاد نیست؛ بلکه مجلس تکریم علم، اندیشه و تجلیل از نسلی از استادان است که سرمایه عمر خود را وقف آموزش، پژوهش، تربیت انسان و اعتلای ایران کردند.

رییس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه با اشاره به سوابق علمی و پژوهشی زنده‌یاد دکتر میرفخرایی افزود: «آن مرحوم زندگی علمی خود را از عرصه‌های بین‌المللی آغاز کرد و پس از تحصیل و پژوهش در خارج از کشور و فعالیت در حوزه سینما و مستندسازی، با انتخابی آگاهانه مسیر آموزش و پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی را برگزید و با تألیف کتاب‌ها، انتشار مقالات علمی و تربیت دانشجویان فراوان، سهمی ماندگار در توسعه ادبیات علمی ارتباطات و رسانه ایران ایفا کرد.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه همچنین با گرامیداشت یاد دیگر استادان فقید این دانشکده، از جمله زنده‌یادان دکتر سید سعید آقایی و دکتر سید وحید عقیلی، گفت: هر یک از این استادان، ستونی از هویت علمی دانشکده و صفحه‌ای ماندگار از تاریخ ارتباطات ایران بودند.

نصراللهی با تأکید بر جایگاه استادان در پیشرفت کشور تصریح کرد: دانشگاه را ساختمان‌ها نمی‌سازند؛ دانشگاه را استادان می‌سازند. استادان تنها انتقال‌دهنده دانش نیستند، بلکه حافظان حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی ملت‌اند و تکریم آنان، احترام به گذشته نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، شهدای میناب و شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، اظهار داشت: در ماه‌ها و روزهای اخیر مردم ایران شهدای والا مقام جنگ تحمیلی سوم به ویژه آقای شهید ایران و خانواده معظم ایشان را با افتخار تشییع کردند؛ از این حوادث و شرایط کشور و مراسم امروز به خوبی در می‌یابیم که ملت ایران دو گروه از سرمایه‌های خود را هرگز فراموش نخواهد کرد؛ آنان که با خون خود از ایران پاسداری کردند و آنان که با قلم و اندیشه از هویت، فرهنگ و آینده این سرزمین حراست کردند؛ شهدا مرزهای جغرافیایی ایران را حفظ کردند و استادان مرزهای دانایی و هویت ایران را.

نصراللهی در پایان سخنان خود بار دیگر به نمایندگی از دکتر علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی و خانواده بزرگ دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، درگذشت زنده‌یاد دکتر تژا میرفخرایی را به خانواده آن مرحوم، استادان، همکاران، دانشجویان، دانش‌آموختگان و جامعه علمی کشور تسلیت گفت و برای آن استاد فقید، رحمت واسعه الهی، علو درجات و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت کرد.

در ادامه این مراسم، پیام صوتی علی‌اکبر فرهنگی، پدر مدیریت رسانه ایران، که به دلیل اقامت در ایالات متحده آمریکا امکان حضور در مراسم را نداشت، برای حاضران پخش شد.

فرهنگی در این پیام، با ابراز تأثر عمیق از درگذشت زنده‌یاد تژا میرفخرایی، از وی به عنوان استادی فرهیخته، اخلاق‌مدار، پژوهشگری برجسته و انسانی اثرگذار یاد کرد و با مرور خاطرات سال‌های همکاری و دوستی با آن مرحوم، نقش ارزشمند وی را در آموزش، پژوهش و تربیت نسل‌های متعدد دانشجویان ارتباطات مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های علمی و شخصیتی زنده‌یاد دکتر میرفخرایی، فقدان این استاد پیشکسوت را ضایعه‌ای برای جامعه علمی ارتباطات کشور دانست و ضمن تسلیت به خانواده آن مرحوم، استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان، برای ایشان از درگاه خداوند متعال رحمت واسعه و علو درجات مسئلت کرد.

در این مراسم چند نفر از استادان از جمله رونقی، الستی، کاظمی دینان، نمک دوست و همچنین تعدادی از دانشجویان خاطرات خود از مرحوم میرفخرایی بیان و از ایشان به نیکی یاد کردند.