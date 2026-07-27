به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوومیدانی برای افزایش انگیزه ملیپوشان در مسیر بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پاداش ویژهای برای مدالآوران طلای این بازیها تعیین کرد.
بر اساس مصوبه هیئت رئیسه این فدراسیون هر ورزشکار دوومیدانی که در ناگویا به مدال طلا برسد ۴ میلیارد تومان پاداش دریافت خواهد کرد. رقمی که از پاداش ۳ میلیارد تومانی تعیینشده از سوی کمیته ملی المپیک برای طلای رشتههای انفرادی بیشتر است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تیم ملی دوومیدانی ایران با ۱۴ ورزشکار برای حضور در بازیهای آسیایی آماده میشود و ملیپوشان این رشته هماکنون اردوی برونمرزی خود را در بلاروس پشت سر میگذارند.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ۲۸ شهریور سال جاری به میزبانی شهر ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد.
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