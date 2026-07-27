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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

پاداش ۴ میلیاردی فدراسیون دوومیدانی برای طلایی‌های ناگویا

پاداش ۴ میلیاردی فدراسیون دوومیدانی برای طلایی‌های ناگویا

فدراسیون دوومیدانی برای ایجاد انگیزه بیشتر در آستانه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پاداش ۴ میلیارد تومانی برای مدال‌آوران طلای این رشته در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوومیدانی برای افزایش انگیزه ملی‌پوشان در مسیر بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پاداش ویژه‌ای برای مدال‌آوران طلای این بازی‌ها تعیین کرد.

بر اساس مصوبه هیئت رئیسه این فدراسیون هر ورزشکار دوومیدانی که در ناگویا به مدال طلا برسد ۴ میلیارد تومان پاداش دریافت خواهد کرد. رقمی که از پاداش ۳ میلیارد تومانی تعیین‌شده از سوی کمیته ملی المپیک برای طلای رشته‌های انفرادی بیشتر است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تیم ملی دوومیدانی ایران با ۱۴ ورزشکار برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌شود و ملی‌پوشان این رشته هم‌اکنون اردوی برون‌مرزی خود را در بلاروس پشت سر می‌گذارند.

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از ۲۸ شهریور سال جاری به میزبانی شهر ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6900500
فریبا جلیل خانی

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