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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵

ورود بیش از یک میلیون و ۲۷۳ هزار زائر به عراق از ابتدای محرم

ورود بیش از یک میلیون و ۲۷۳ هزار زائر به عراق از ابتدای محرم

رئیس گروه اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد از آغاز ماه محرم تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۷۳ هزار زائر از طریق گذرگاه‌های مرزی وارد عراق شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ سعد معن، رئیس گروه اطلاع‌رسانی امنیتی عراق از ورود بیش از یک میلیون و ۲۷۳ هزار زائر به این کشور از ابتدای ماه محرم تاکنون خبر داد.

سرتیپ سعد معن در بیانیه‌ای اعلام کرد: مجموع شمار زائرانی که از نخستین روز ماه محرم تا پایان روز گذشته وارد عراق شده‌اند، به یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۵۸ نفر رسیده است.

وی افزود این آمار در چارچوب سفرهای زیارتی ثبت شده و روند ورود زائران از تمامی گذرگاه‌های مرزی، مطابق با برنامه‌های امنیتی و خدماتی پیش‌بینی‌شده، به‌صورت روان و منظم ادامه دارد.

رئیس گروه اطلاع‌رسانی امنیتی عراق تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول با اجرای طرح‌های امنیتی و خدماتی، در تلاش هستند شرایط لازم را برای تسهیل ورود زائران و برگزاری هرچه مطلوب‌تر مراسم زیارت اربعین امام حسین(ع) فراهم کنند.

کد مطلب 6899244
سیده فاطمه سادات کیایی

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