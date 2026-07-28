به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، حال و هوای شهرها رنگ و بوی خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) به خود گرفته است. در این میان، مدیریت شهری نیز همگام با دیگر دستگاه‌های اجرایی، با اجرای برنامه‌های مختلف تلاش می‌کند تا سهم خود را در تسهیل سفر زائران و پشتیبانی از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان ایفا کند. شهرداری تهران نیز با بسیج ظرفیت‌های مناطق ۲۲گانه، مسئولیت‌های متعددی را در حوزه خدمات شهری، حمل‌ونقل، پشتیبانی و اعزام نیرو و تجهیزات بر عهده گرفته است؛ اقداماتی که از روزها پیش آغاز شده و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

منطقه ۲۲ نیز به عنوان یکی از مناطق فعال در این مأموریت، برنامه‌ها و اقدامات متعددی را برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در دستور کار قرار داده است.

محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اربعین این منطقه اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران، نیروهای خدمات شهری منطقه ۲۲ با هماهنگی مسئولان استان کرمانشاه و مدیران پایانه مرزی خسروی، عملیات گسترده خدمت‌رسانی خود را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پاکسازی مستمر پایانه مرزی خسروی، معابر، پارکینگ‌ها و محل استقرار خودروهای زائران بر عهده نیروهای این منطقه است، افزود: نیروهای خدمات شهری در سه شیفت کاری به‌صورت شبانه‌روزی عملیات رفت‌وروب، جمع‌آوری پسماند و شست‌وشوی محیط را انجام می‌دهند.

گسترش خدمات تا خاک عراق

خسروی ادامه داد: با تصمیم مشترک مدیران شهری و مسئولان مرزی، دامنه خدمات منطقه ۲۲ به محدوده «منذریه» عراق نیز توسعه یافته و ۵۰ نفر از نیروهای خدمات شهری به‌صورت اختصاصی در این محدوده مستقر شده‌اند.

شهردار منطقه ۲۲ تصریح کرد: این نیروها مسئولیت پاکسازی بیش از ۹۰ هزار مترمربع از معابر منتهی به مرز را در سه شیفت کاری بر عهده دارند تا زائران در محیطی پاکیزه و مناسب تردد کنند.

جمع‌آوری روزانه ۱۹ تن پسماند

وی با اشاره به حجم گسترده عملیات خدمات شهری گفت: نظافت هفت پارکینگ بزرگ به وسعت حدود ۴۰ هکتار و محور سه‌راه نصرآباد تا پایانه مرزی خسروی نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

خسروی افزود: پیش‌بینی می‌شود روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ تن پسماند در پایانه مرزی خسروی و حدود هفت تن پسماند در محدوده منذریه عراق جمع‌آوری و مدیریت شود.

فضاسازی مسیر زائران

شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به اقدامات فرهنگی و محیطی اظهار کرد: برای ایجاد فضای معنوی، یک‌هزار و ۵۰۰ پرچم در مسیر ۱۵ کیلومتری سه‌راه نصرآباد تا پایانه مرزی خسروی نصب شده و همزمان، نصب پروژکتورهای نوری در نقاط مختلف این محور برای افزایش ایمنی و تسهیل تردد شبانه زائران در حال انجام است.

وی همچنین از استقرار کامل تجهیزات خدمات شهری خبر داد و گفت: خودروهای مکانیزه، تانکرهای آب، خودروهای واترجت، پیکاپ‌های خدمات‌رسان، ماشین‌آلات آتش‌نشانی، خودروهای حمل پسماند و نخاله، به همراه ۱۵۰ مخزن پسماند و تجهیزات تخصصی نظافت در این مأموریت به کار گرفته شده‌اند.

موکب «محبان‌الرضا(ع)» در خدمت زائران

خسروی با اشاره به فعالیت موکب «محبان‌الرضا(ع)» منطقه ۲۲ اظهار کرد: این موکب با هدف ارائه خدمات فرهنگی، مذهبی و رفاهی به زائران برپا شده و در آن پذیرایی در سه وعده غذایی، توزیع آب و انواع نوشیدنی با مشارکت گروه‌های جهادی انجام می‌شود.

وی افزود: برگزاری نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی‌های مذهبی، مداحی، اجرای گروه سرود نوجوانان، پخش کلیپ‌های حماسی، برپایی استیج فرهنگی، توزیع محصولات فرهنگی، راه‌اندازی غرفه خیاطی و غرفه پاسخگویی به مسائل شرعی از دیگر برنامه‌های این موکب است.

شهردار منطقه ۲۲ در پایان تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی منطقه تا پایان مراسم اربعین به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران خواهد بود تا زمینه تردد ایمن، روان و همراه با خدمات مناسب برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فراهم شود.