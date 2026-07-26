  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

توصیه‌های پلیس آگاهی به زائران اربعین برای حفظ امنیت اموال

توصیه‌های پلیس آگاهی به زائران اربعین برای حفظ امنیت اموال

پلیس آگاهی فراجا همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، توصیه‌هایی را برای حفاظت از تلفن همراه و کیف پول زائران منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس آگاهی فراجا در آستانه برگزاری مراسم اربعین حسینی با صدور هشداری، از زائران خواست برای داشتن سفری امن و آرام، نسبت به حفاظت از اموال شخصی خود توجه ویژه داشته باشند.

بر اساس این هشدار، زائران باید از قرار دادن تلفن همراه در جیب عقب خودداری کرده و گوشی تلفن همراه را در کوله‌پشتیِ پشت سر قرار ندهند. همچنین از صحبت با تلفن همراه در میان جمعیت پرهیز کرده و برای افزایش امنیت، از بند گردنی یا کیف مخصوص گوشی استفاده کنند.

پلیس آگاهی همچنین با توصیه به مراقبت از کیف پول، از زائران خواست کیف پول خود را در قسمت جلوی بدن و در محل امن نگهداری کنند، از حمل پول نقد زیاد خودداری کرده و از کیف‌های زیپ‌دار و باکیفیت استفاده کنند.

پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: هوشیاری زائران نقش مهمی در پیشگیری از سرقت و حفظ امنیت سفر اربعین خواهد داشت.

کد مطلب 6899314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها