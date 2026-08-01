ورود بیش از سه میلیون زائر خارجی به عراق از اول محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد معن، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، امروز جمعه اعلام کرد شمار زائرانی که از گذرگاه‌های مختلف وارد این کشور شده‌اند تا در مراسم اربعین امام حسین(ع) شرکت کنند، از سه میلیون و ۴۳۵ هزار نفر فراتر رفته است.

معن به خبرگزاری عراق (واع) گفت: تعداد زائرانی که از ابتدای ماه محرم تا شب گذشته وارد عراق شده‌اند، به ۳ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۴۹۲ نفر رسیده است.

وی افزود: این زائران از ۱۷۲ ملیت مختلف برای حضور در مراسم اربعین وارد عراق شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق تأکید کرد‏ مراسم اربعین با «سطح بالایی از روانی و نظم» در حال برگزاری است و نیروهای امنیتی و موکب‌های حسینی با تلاش گسترده در حال تأمین خدمات و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای زائران هستند.

وی همچنین بیان کرد‏ طرح‌های امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین همچنان ادامه دارد تا رفت‌وآمد زائران با سهولت و نظم انجام شود.