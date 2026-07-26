نوری: معدن آلبلاغ باید موتور محرک اشتغال و توسعه اسفراین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بهمن نوری در نشست بررسی روند تعیین تکلیف معدن آلبلاغ اسفراین با حضور معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر سپردن مرجع تشخیص اهلیت شرکتهای متقاضی به ایمیدرو، گفت: راهبرد استان در توسعه این معدن، جلوگیری از خامفروشی، ایجاد صنایع فرآوری و تبدیل ظرفیت معدنی آلبلاغ به موتور محرک اشتغال، توسعه منطقهای و ارتقای رفاه مردم اسفراین است.
نوری با تأکید بر ضرورت استقرار سازوکاری شفاف، تخصصی و مبتنی بر ضوابط فنی در تعیین بهرهبردار معدن آلبلاغ اظهار کرد: تشخیص اهلیت و ارزیابی صلاحیت شرکتهای متقاضی باید از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام شود و مدیریت استان نیز از تصمیمات کارشناسی این مجموعه حمایت خواهد کرد.
وی معدن آلبلاغ را از ظرفیتهای راهبردی خراسان شمالی در بخش معدن و صنایع معدنی دانست و افزود: استان با خامفروشی مخالف است و سیاست قطعی مدیریت استان، تکمیل زنجیره ارزش از طریق ایجاد واحدهای فرآوری، توسعه صنایع پاییندستی و تبدیل ذخایر معدنی به ارزش افزوده، اشتغال پایدار و ثروتآفرینی برای منطقه است.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه بهرهبرداری از این ظرفیت ملی باید آثار ملموس اقتصادی و اجتماعی برای مردم منطقه داشته باشد، تصریح کرد: اولویت اصلی، بهرهمندی مردم شهرستان اسفراین از منافع معدن آلبلاغ است؛ از اینرو ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای بومی، توسعه زیرساختهای منطقه، رونق کسبوکارهای محلی و افزایش سهم مردم از عواید اقتصادی معدن باید در تمامی مراحل تصمیمگیری و اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد.
نوری بیان کرد: نگاه دولت به معادن صرفاً استخراج مواد معدنی نیست، بلکه معادن باید به پیشران توسعه منطقهای تبدیل شوند و منافع حاصل از آنها در ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه متوازن و رشد اقتصادی استان نمود عینی پیدا کند.
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