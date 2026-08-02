به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یک‌شنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی خراسان شمالی، با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران باید به تعهدات خود عمل کنند و برای بهره‌برداری از پروژه‌ها زمان‌بندی مشخص ارائه دهند.

وی در بررسی روند اجرای طرح توسعه بیمارستان پورسینای آشخانه، افزود: این پروژه با وجود پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، نباید بیش از این با تأخیر مواجه شود و پیمانکار جدید موظف است برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل آن ارائه کند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به موقعیت این بیمارستان در مسیر پرتردد استان، گفت: اعتبارات مناسبی به پروژه اختصاص یافته و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده است، بنابراین هیچ توجیهی برای طولانی شدن روند بهره‌برداری وجود ندارد.

نوری در ادامه با اشاره به پروژه شرکت ریسندگی کتان شیروان، اظهار کرد: از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنیم، اما هر سرمایه‌گذاری که از امکانات استان استفاده کند و به تعهدات خود پایبند نباشد، بدون اغماض با وی برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه این واحد تولیدی ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: انتظار می‌رود این پروژه حداکثر ظرف دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندار خراسان شمالی همچنین درباره پروژه نیروگاه ۲۷ مگاواتی جاجرم گفت: سرمایه‌گذار باید هرچه سریع‌تر تعهدات خود را در زمینه اتصال پروژه انجام دهد تا این طرح تا پایان هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

وی درباره نیروگاه خورشیدی اسفراین نیز تصریح کرد: عنصر زمان در اجرای این پروژه بسیار مهم است و روند عملیات اجرایی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پروژه ریخته‌گری آذین اسفراین، گفت: شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های مسئول باید به تعهدات خود عمل کنند و موضوع تأمین برق این واحد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

وی در پایان بر پیگیری مستمر پروژه‌های مهم اقتصادی و عمرانی استان، رفع موانع تولید و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران برای تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.