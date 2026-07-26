محلول ORS و آب در سفر اربعین فراموش نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کبادی، با اشاره به برنامه‌های جمعیت هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: خدمات هلال‌احمر در دو بخش برون‌مرزی و داخل کشور ارائه می‌شود. در بخش برون‌مرزی، مراکز درمانی و بیمارستان‌های هلال‌احمر از ابتدای سفر زائران در نجف اشرف و کربلای معلی مستقر شده‌اند و در داخل کشور نیز قرارگاه‌های عملیاتی در استان‌های مرزی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: علاوه بر پایگاه‌های امداد و نجات که به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر تردد زائران فعال هستند، پست‌های موقت امدادی نیز تا پایان مراسم اربعین در نقاط مورد نیاز ایجاد شده‌اند و در کنار مواکب، پلیس راه، راهداران و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان به زائران خدمت ارائه می‌کنند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال‌احمر درباره ظرفیت‌های عملیاتی این جمعیت گفت: در مرز مهران ۴۱ مرکز عملیاتی، در مرز تمرچین ۵۷ مرکز، در استان خوزستان و مرزهای شلمچه و چذابه ۷۰ مرکز، در استان کرمانشاه ۴۵ مرکز و در لرستان ۴۱ مرکز عملیاتی شامل پایگاه‌ها و پست‌های امدادی فعال شده است.

کبادی با اشاره به گرمای هوا، از زائران خواست زمان سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از تردد زیر تابش مستقیم آفتاب در ساعات گرم روز پرهیز شود.

وی با بیان اینکه کم‌آبی و گرمازدگی از مهم‌ترین مخاطرات زائران است، تأکید کرد: زائران باید همواره آب آشامیدنی و محلول ORS همراه داشته باشند تا املاح و مواد معدنی از دست‌رفته بدن در اثر تعریق جبران شود.

کبادی همچنین به رانندگان توصیه کرد در صورت استفاده از خودروی شخصی، هر دو ساعت یک‌بار توقف کرده و در محل‌های مناسب یا مواکب استراحت کنند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال‌احمر در پاسخ به پرسشی درباره بهترین نوشیدنی برای پیشگیری از گرمازدگی گفت: بهترین راه، غنی‌سازی آب با املاح مورد نیاز بدن است. شربت آبلیموی خانگی که مقدار کمی نمک و شکر به آن افزوده شود، می‌تواند در جبران املاح از دست‌رفته بدن مؤثر باشد.

وی افزود: زائران نباید اجازه دهند احساس تشنگی بر آن‌ها غلبه کند، بلکه باید به‌صورت مستمر آب و مایعات بنوشند و در صورت احساس ضعف یا بی‌حالی، در محل‌های خنک مانند مواکب یا فضاهای دارای سیستم سرمایشی استراحت کنند.

کبادی با اشاره به ارائه خدمات درمانی هلال‌احمر در عراق گفت: طرح «طبیب دوار» نیز در مسیر پیاده‌روی اربعین اجرا می‌شود و پزشکان و پرستاران با کوله‌های امدادی در طول مسیر حضور دارند و خدمات مشاوره و درمان اولیه را به زائران ارائه می‌کنند.

وی در گفتگو با رادیو اربعین، تأکید کرد: زائران در هر نقطه‌ای که نیازمند خدمات امداد و نجات باشند، می‌توانند با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند. این شماره به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و حتی در شرایطی که سیم‌کارت با اختلال مواجه باشد، امکان برقراری تماس برای دریافت خدمات امدادی وجود دارد.