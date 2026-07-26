روشن: توسعه پایدار نیازمند مهارت آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن صبح یکشنبه در دویست و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی اصفهان، اظهار کرد: این شهر تنها یک محدوده جغرافیایی یا یک کلانشهر صنعتی و گردشگری نیست، بلکه نمادی از تمدن، هنر، خلاقیت، تولید و هویت ایرانی به شمار میرود؛ شهری که بخش مهمی از اعتبار و ماندگاری خود را مدیون نیروی انسانی خلاق، ماهر و پرتلاش است.
وی افزود: اگر قرار باشد از مهمترین سرمایه اصفهان نام ببریم، نباید تنها به بناهای تاریخی، صنایع مادر یا ظرفیتهای اقتصادی اشاره کنیم، بلکه باید از انسانهایی سخن بگوییم که با دانش، تجربه، مهارت و توانمندی خود این ظرفیتها را خلق کردهاند و همچنان موتور محرک توسعه این شهر هستند.
مدیرکل فنی و حرفهای استان اصفهان با قدردانی از توجه شورای اسلامی شهر اصفهان به موضوع مهارتآموزی و توانمندسازی نیروی انسانی، گفت: نامگذاری ۳۱ تیر تا ۶ مرداد بهعنوان هفته ملی مهارت و همچنین ششم مرداد بهعنوان روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، نشاندهنده اهمیت روزافزون این حوزه در سیاستگذاریهای کلان کشور است؛ حوزهای که امروز دیگر یک مسئله صرفاً آموزشی نیست، بلکه پیوندی مستقیم با اشتغال، کارآفرینی، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد.
روشن در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیتهای ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان تصریح کرد: این مجموعه با برخورداری از بیش از ۵۴ مرکز دولتی و حدود ۵ هزار و ۵۸۹ آموزشگاه آزاد، یکی از گستردهترین شبکههای مهارتآموزی کشور را در اختیار دارد که از این تعداد، ۳ هزار و ۳۴۹ آموزشگاه فعال هستند و در بخشهای مختلف به ارائه خدمات آموزشی مشغولاند.
وی افزود: در بخشهای دولتی و غیردولتی، دهها هزار نفر دوره آموزشی در حوزههای متنوعی همچون فرهنگ و هنر، صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار شده و تلاش بر این بوده است که این آموزشها متناسب با نیاز واقعی بازار کار، تحولات اقتصادی و اقتضائات آینده طراحی و ارائه شود.
جامعه هدف مهارتآموزی، همه اقشار را در بر میگیرد
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان با اشاره به تنوع گروههای هدف این نهاد گفت: مخاطبان ما تنها محدود به یک گروه خاص نیستند، بلکه از دانشآموزان و دانشجویان تا فارغالتحصیلان دانشگاهی، سربازان، بیمهشدگان بیکاری، زندانیان، آسیبدیدگان اجتماعی و اتباع خارجی را شامل میشوند و در مجموع، خدمات مهارتی برای ۱۹ گروه هدف طراحی شده است.
وی ادامه داد: رسالت آموزش فنی و حرفهای، توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس نیازهای امروز و آینده است؛ به این معنا که آموزشها باید هم پاسخگوی مسائل فعلی جامعه باشد و هم افراد را برای ورود به زیستبوم جدید اشتغال، فناوری و اقتصاد آماده کند.
روشن با بیان اینکه جهان با شتابی بیسابقه در حال تغییر است، اظهار کرد: در دورهای زندگی میکنیم که مفاهیمی همچون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، فناوریهای نو و مهارتهای ترکیبی، آینده بازار کار را شکل میدهند و در چنین شرایطی، این مهارت است که تعیین میکند چه فرد، چه شهر و چه کشوری میتواند در رقابت جهانی جایگاه خود را تثبیت کند؛ نه صرفاً برخورداری از منابع طبیعی.
آموزش مهارتی باید آیندهنگر و تقاضامحور باشد
وی با اشاره به تجربه خود در حوزه مدیریت شهری افزود: همواره بر این باور بودهام که توسعه واقعی زمانی محقق میشود که نگاه به مدیریت، یکپارچه و مبتنی بر پیوند زیرساختهای انسانی و عمرانی باشد. همانگونه که در کشورهای توسعهیافته تنها به ساختوساز، حملونقل و پروژههای کالبدی اکتفا نمیشود، بلکه همزمان بر تربیت نیروی انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی نیز تمرکز میشود، ما نیز باید در اصفهان چنین رویکردی را تقویت کنیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان تصریح کرد: آموزشهای مهارتی باید تقاضامحور، مشارکتی، انعطافپذیر و آیندهنگر باشند؛ یعنی از یکسو بر اساس نیاز بازار و ظرفیتهای محلی طراحی شوند و از سوی دیگر، بتوانند نسل جوان را برای فرصتهای نوظهور در اقتصاد آینده آماده کنند.
وی در ادامه از شکلگیری «کنسرسیوم مهارت» در استان اصفهان بهعنوان یکی از سیاستهای تحولی نام برد و گفت: این ساختار با مدیریت معاونت اقتصادی استانداری و با دبیری اینجانب در استان، همراهی فرمانداران و همکاری رؤسای مراکز فنی و حرفهای در شهرستانها شکل گرفت تا شبکهای منسجم برای هماهنگی بین دستگاهها، شناسایی نیازها و هدایت آموزشهای مهارتی ایجاد شود.
مسابقات ملی مهارت، ویترین توان اصفهان بود
روشن در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاری مسابقات ملی مهارت در اصفهان اشاره کرد و گفت: در این رویداد، مجموعهای از شرکای مهارتی شامل شهرداری، صنایع، صنوف، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا اتفاقی بزرگ در سطح ملی و حتی فراتر از آن برای اصفهان رقم بخورد.
وی افزود: برای برگزاری این مسابقات، علاوه بر ظرفیتهای اجرایی و نهادی، از مسئولیت اجتماعی نیز استفاده شد و بخشی از زیرساختهای مهارتی استان، بهویژه در حوزههای نوینی مانند هوش مصنوعی، تجهیز و تقویت شد؛ اقدامی که میتواند آثار آن در سالهای آینده نیز باقی بماند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان با اشاره به دستاوردهای این رویداد تصریح کرد: مسابقات ملی مهارت تنها یک رقابت آموزشی نبود، بلکه فرصتی برای نمایش جایگاه واقعی اصفهان در عرصه مهارت، نخبهپروری و شناسایی استعدادهای برتر کشور بود. این مسابقات در ۳۶ رشته مختلف از حوزههای فنی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، غذایی و هنری برگزار شد و توانست پیوند مؤثری میان آموزش، بازار کار و برند ملی «ایران ماهر» ایجاد کند.
وی ادامه داد: این رویداد همچنین از منظر گردشگری، برندینگ شهری و معرفی توانمندیهای اصفهان نیز حائز اهمیت بود، چرا که حدود هزار و ۶۰۰ مهمان به اصفهان سفر کردند و همین مسئله، فرصت دیگری برای نمایش چهره توانمند، فرهنگی و حرفهای این شهر فراهم آورد.
روشن از همکاری مدیریت شهری در این مسیر قدردانی کرد و گفت: همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداری اصفهان، معاونت حملونقل، سازمان زیباسازی، سازمان پارکها و فضای سبز و دیگر بخشها در برگزاری این رویداد بسیار ارزشمند و اثرگذار بود و بدون این همافزایی، دستیابی به چنین نتیجهای ممکن نبود.
«هر دانشآموز یک مهارت» باید از شعار به برنامه تبدیل شود
وی در ادامه با اشاره به طرحهای مشترک آموزش فنی و حرفهای با آموزش و پرورش و مدیریت شهری، اظهار کرد: طرح «همنوا» با هدف استفاده از ظرفیتهای مشترک این دو حوزه و برای تحقق شعار «هر دانشآموز یک مهارت» در حال اجراست و میتواند نقشی جدی در تغییر نگرش به آموزشهای مهارتی از سنین پایین ایفا کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان افزود: یکی دیگر از برنامههای موفق استان، طرح «کارآفن» است که با هدف ایجاد مسیر مشخص برای درآمدزایی، اشتغال و اتصال مهارتآموختگان به بازار کار اجرا شده و توانسته رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد؛ موفقیتی که نشان میدهد اگر آموزش مهارتی با برنامهریزی درست و نگاه کاربردی همراه شود، میتواند به نتایج ملموس اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
وی با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال گفت: در این حوزه نیز تلاش شده است اقدامات عملیاتی و مؤثری انجام شود و با راهاندازی کارگاههای تخصصی، بستر لازم برای آشنایی و توانمندسازی مهارتآموزان در حوزههای نوین فراهم شود.
روشن اضافه کرد: در طرح «مهتا» نیز از ظرفیت هوش مصنوعی برای آموزش سربازان استفاده شده تا این قشر نیز بتوانند در دوران خدمت، به مهارتهایی مجهز شوند که پس از پایان خدمت در مسیر اشتغال و زندگی حرفهای آنان مؤثر باشد.
مهارتآموزی، زیربنای توسعه پایدار شهری است
وی با تأکید بر اینکه مهارتآموزی یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار شهری است، گفت: اگر قرار است شهری پویا، مولد، خلاق و برخوردار از فرصتهای برابر داشته باشیم، باید آموزشهای مهارتی را به متن برنامهریزی شهری بیاوریم و آن را محدود به مراکز آموزشی ندانیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، طرح «هر محله یک مهارت» با اولویت جوانان، بانوان و اقشار محروم در دستور کار قرار گرفته تا آموزش مهارتی به شکل عادلانهتر در سطح شهر توزیع شود و گروههای بیشتری از این فرصت برخوردار شوند.
وی همچنین از تصویب سند راهبردی «اصفهان، شهر مهارتمحور» و تشکیل شورای راهبردی مهارت شهر اصفهان بهعنوان بخشی از اقدامات مشترک میان آموزش فنی و حرفهای و مدیریت شهری یاد کرد و گفت: این اقدامات میتواند مسیر حرکت اصفهان را به سمت شهری توانمندتر، آیندهنگرتر و متکی بر سرمایه انسانی متخصص هموار کند.
روشن تأکید کرد: آینده اصفهان را نه فقط پروژههای عمرانی، بلکه انسانهای ماهری میسازند که بتوانند با تکیه بر دانش، تجربه و نوآوری، این شهر را در تراز شایسته خود نگه دارند و به افقهای تازهای برسانند.
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