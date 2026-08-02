به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به نقش کلیدی مهارت‌آموزی در توسعه همه‌جانبه اظهار کرد: واقعیت این است که اگر ما به دنبال جامعه‌ای توسعه‌یافته هستیم، باید از مسیر «انسان توسعه‌یافته» به آن برسیم؛ در دهه‌های اخیر، توجه ما بیشتر معطوف به زیرساخت‌ها، تجهیزات و سخت‌افزارها بوده و شایستگی‌های انسانی تا حدی مغفول مانده بود اما خوشبختانه امروز نهضت مهارت‌آموزی در کشور شکل گرفته و توجه ویژه‌ای به این حوزه معطوف شده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های آینده‌نگرانه استاندار اصفهان و تلاش‌های مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان افزود: اصفهان، استان آب، فرهنگ، هنر و خلاقیت است و امروز ثابت کرده که حامی واقعی حوزه مهارت‌برنامه‌ریزی است. صدرنشینی اصفهان در شاخص‌های متعدد ارزیابی‌های کشوری، نشان‌دهنده پیوند درست و درهم‌تنیده «مهارت» و «اشتغال» در این خطه است.

منصوری بر ضرورت وفاق و همکاری مشترک میان بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و آموزش (اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای) تاکید کرد و گفت: برای شکل‌دهی به این زنجیره کامل و اتصال آموزش به بازار کار، طرح‌هایی همچون طرح «کارا فن» در قالب پلتفرم‌ها و بازارهای نوین در حال اجراست که نقش ادارات کل کار، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی در موفقیت آن بسیار تعیین‌کننده است.

معاون سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از تدوین سند «اصفهان؛ شهر مهارت‌محور» خبر داد و تصریح کرد: با تصویب و آغاز گام‌های اجرایی این سند، برنامه‌ریزی برای مهارت‌ها مطابق با نیازهای امروز و آینده اصفهان هم‌راستا با حوزه‌های حمل‌ونقل و گردشگری پیش خواهد رفت. در این راستا، فعال‌تر شدن «شورای راهبری مهارت» استان با مدیریت استاندار محترم ضروری است.

وی همچنین به اجرای یک طرح ملی با تمرکز بر آموزش‌های محله‌محور اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم طرح «هر محله، یک مهارت» در اصفهان به عنوان یک خدمت ماندگار بومی‌سازی و تبلیغ شود. این طرح با معرفی ظرفیت‌های مهارتی هر محله به اعضا در بستر پلتفرم‌های دیجیتال، هزینه‌ها را کاهش داده و سرمایه و رضایت اجتماعی را تقویت می‌کند.

منصوری با اشاره به برنامه تجهیز و توسعه کارگاه‌های جدید در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین، به چالش بودجه‌ای استان اشاره کرد و گفت: با وجود حمایت‌های بی‌دریغ مدیریت ارشد استان، سهم اصفهان از بودجه استانی آموزش فنی و حرفه‌ای اندک است.

وی اضافه کرد: با توجه به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های اصفهان و ظرفیت‌های بی‌بدیل آن، انتظار می‌رود نگاه ویژه‌تری به منابع این بخش معطوف شود.

بهمن ماه موعد دومین میزبانی اصفهان از مسابقات ملی مهارت

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به برگزاری موفقیت‌آمیز بزرگ‌ترین رویداد ملی مهارت پس از انقلاب در سال ۱۴۰۴ در اصفهان اشاره کرد و گفت: این رویداد بزرگ که با همت عالی استاندار اصفهان و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور رقم خورد، زمینه‌ساز اعزام اعضای تیم ملی مهارت ایران به مسابقات جهانی شانگهای شد.

منصوری خاطرنشان کرد: در نظر داریم رویداد امسال را در بهمن‌ماه با دعوت از کشورهای عضو سازمان جهانی مهارت به صورت بین‌المللی و با شکوهی دوچندان در اصفهان برگزار کنیم.

وی افزود: امیدواریم روزی فرا برسد که نخبگان مهارتی کشورمان همچون قهرمانان ملی ورزشی در جامعه شناخته شوند و مورد حمایت قرار گیرند.