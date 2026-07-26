صدور هشدار دریایی؛ خزر طوفانی می شود

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره ۷، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، دریای مازندران تا صبح روز چهارشنبه هفتم مردادماه مواج و طوفانی خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای رسمی افزود: با توجه به وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج، شنا در دریا، انجام فعالیت‌های تفریحی دریایی، تردد شناورهای سبک و صیادی و حضور در محدوده‌های پرخطر ساحلی می‌تواند مخاطرات جدی برای شهروندان و مسافران به همراه داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از مسافران و گردشگران خواست پیش از عزیمت به مناطق ساحلی، آخرین وضعیت جوی و دریایی را بررسی کرده و از برپایی چادر و استقرار در حاشیه دریا و نقاط پرخطر خودداری کنند.

محمدی همچنین از صیادان و بهره‌برداران دریایی خواست ضمن رعایت کامل توصیه‌های ایمنی، از ترددهای غیرضروری در مدت فعالیت این سامانه جوی پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی عضو ستاد مدیریت بحران استان در آماده‌باش کامل قرار دارند، تصریح کرد: رعایت هشدارهای رسمی و همکاری مردم مهم‌ترین عامل در پیشگیری از حوادث احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان و مسافران است.