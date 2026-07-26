توسعه دادرسی تمام الکترونیک رویکرد دادگستری استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌ محمد صادق اکبری صبح یکشنبه در بازدید از ساختمان شماره سه دادگستری سمنان ضمن نظارت دقیق بر روند رسیدگی به پرونده‌های شعب و بررسی عملکردها، بر توسعه دادرسی تمام‌الکترونیک، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اجرای به‌موقع احکام و اجرای دقیق برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی در جریان بازدید از شعب با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین قضایی در فرآیند دادرسی اظهار کرد: توسعه دادرسی تمام‌الکترونیک و استفاده از ظرفیت «سمپ هوشمند» نقش مؤثری در افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات قضایی دارد و باید با جدیت در تمامی مراجع قضایی استان دنبال شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها باید همواره همراه با دقت و صحت عمل باشد، افزود: اطاله دادرسی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه عدلیه را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو کاهش زمان رسیدگی با حفظ کیفیت آرای قضایی باید در اولویت قرار گیرد.

اکبری اجرای به‌موقع احکام قضایی را نیز از مهم‌ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: اجرای به‌موقع، دقیق و مؤثر احکام، تکمیل‌کننده فرآیند دادرسی و از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق عدالت در جامعه است.

وی در ادامه از معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، شوراهای حل اختلاف و فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان بازدید و آخرین روند اجرای تکالیف این حوزه‌ها در چارچوب برنامه جامع عملیاتی سال جاری و سند تحول و تعالی قضایی را بررسی کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه اجرای برنامه‌های تحولی باید آثار خود را در کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نشان دهد، اظهار کرد: آنچه از حسن اجرای تکالیف برنامه جامع عملیاتی سالانه انتظار می‌رود، تقویت اعتماد عمومی به دستگاه عدلیه، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم است.