نمایشگاه عکس «سیمای رویش» افتتاح شد؛ روایت رویش در سرزمین سخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، نگارخانه فرهنگسرای ملل از ۳ تا ۸ مرداد، میزبان برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان «سیمای رویش» خواهد بود.
نمایشگاه عکسهای «سیمای رویش» با آثاری از علیرضا امیدوند و سیدصابر امامی با محوریت طبیعت کوهستانی ایران، عصر شنبه سوم مرداد در گالری این فرهنگسرا افتتاح شد.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «کوهستان در نگاه اول، سرزمین سنگ، باد و سکوت است اما در دل همین جغرافیای سخت، زندگی سرسختانه را خود را مییابد. هر گل خودرو و هر نشانه سبز بر دامنه های سنگی، روایتی از پایداری و تداوم حیات است.
«سیمای رویش» حاصل ثبت زیستبوم های کوهستانی ایران و جلوههای ظریف زندگی در میان سنگ، برف و خاک است. این تصاویر فراتر از ثبت مناظر طبیعی، روایتگر امید، دوام و توانایی طبیعت برای شکوفایی در دشوارترین شرایط هستند.
این نمایشگاه همچنین یادآور ارزش و شکنندگی اکوسیستمهای کوهستانی است؛ زیستگاههایی که بخش مهمی از تنوع زیستی ایران را در خود جای دادهاند.
«سیمای رویش» دعوتی است به مکث و تامل، نگاهی دوباره به این حقیقت که زندگی، حتی در سختترین جغرافیا، همواره راهی برای روییدن پیدا میکند.
علیرضا امیدوند و سیدصابر امامی، هنرمندان این نمایشگاه، هر یک با سبک و نگاه خاص خود به ثبت تصاویر پرداختهاند. این تنوع در ارائه بصری، فرصتی برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد تا ابعاد گوناگون زیبایی کوهستانی ایران را از دریچه لنز این ۲ عکاس مشاهده و تحلیل کنند.»
بر این اساس، علاقهمندان میتوانند تا ۸ مرداد از ساعت ۹ الی ۱۹ از آثار این نمایشگاه واقع در فرهنگسرای ملل به نشانی بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه بازدید کنند.
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