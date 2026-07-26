قلعه تاریخی الموت ثبت جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ثبت پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌ عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی در بوسان کره‌جنوبی، این دستاورد را نمادی از تداوم هویت تمدنی ایران دانست و با تاکید بر پیوند ناگسستنی میراث‌فرهنگی با صلح، امنیت و گفتگوی میان ملت‌ها، ثبت جهانی الموت را تثبیت جایگاه اندیشه، حافظه تاریخی و ظرفیت فرهنگی ایران در نظام میراث جهانی توصیف کرد.

پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» امروز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵، در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان جمهوری کره، با رأی اعضای این کمیته در فهرست میراث‌جهانی یونسکو به ثبت رسید و به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در این فهرست جای گرفت.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پس از اعلام رسمی ثبت این پرونده، در سخنانی این موفقیت تاریخی را به ملت بزرگ، مقاوم و برخوردار از فرهنگی غنی ایران، مردم تمدن‌ساز استان قزوین و به‌ویژه مردم بخش الموت، به‌عنوان صاحبان و پاسداران حقیقی این میراث ارزشمند، تقدیم کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با قدردانی از اعضای کمیته میراث‌جهانی، مرکز میراث جهانی یونسکو و ایکوموس به‌دلیل تلاش‌های حرفه‌ای در مسیر ثبت و صیانت از میراث‌بشری، از دولت و مردم جمهوری کره نیز به‌سبب میزبانی شایسته، گرم و سازمان‌دهی مطلوب این اجلاس صمیمانه تشکر کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به فلسفه و رسالت کنوانسیون میراث‌جهانی ۱۹۷۲، این سند بین‌المللی را تجلی باور مشترک ملت‌ها به تعلق میراث‌فرهنگی به تمامی بشریت دانست و تأگاکید کرد: حفاظت از میراث جهانی تنها در سایه صلح، امنیت، احترام متقابل و گفت‌وگوی سازنده میان دولت‌ها و ملت‌ها امکان‌پذیر است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تاکید بر پیشینه تمدنی ایران اظهار کرد: جهانیان بدانند ایران ما با بیش از هفت هزار سال تمدن، دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۳۰ اثر ثبت جهانی است.

وی در ادامه، با تبیین جایگاه تمدنی الموت، افزود: الموت یکی از کانون‌های تمدن و هویت بزرگ ایران‌زمین است.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات اخیر، تصریح کرد: در حملات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونی علاوه بر به شهادت رساندن بسیاری از ایرانیان، از جمله ۱۶۸ کودک مدرسه میناب، با بی‌رحمی تمام به ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی کشور آسیب وارد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش پایانی سخنان خود، با تشریح اهمیت پرونده ثبت‌شده، گفت: الموت، حلقه اساسی و تکمیل‌کننده در زنجیره تحول معماری، مهندسی و نظام‌های دفاعی ایران در پیوند با فرهنگ جهانی است. این اثر با بهره‌گیری هوشمندانه از طبیعت، دانش و نوآوری‌های مهندسی و مدیریتی، نماد ایستادگی و مقاومت در مقطعی تاریخی مهم و تأثیرگذار در جهان بوده که آموزه‌های فرهنگی آن هنوز مورد توجه بسیاری از انسان‌های امروزی است. ثبت جهانی الموت، ثبت جایگاه اندیشه، حافظه تاریخی و ظرفیت فرهنگی ایران در نظام میراث جهانی است. در عین حال ما این ثبت را آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای حفاظت، پژوهش، آموزش، تبادل دانش و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌دانیم.

گفتنی است ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس ایران، علاوه بر تثبیت جایگاه تمدنی و تاریخی کشور در منظومه میراث جهانی، نقطه عطفی در تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و توسعه همکاری‌های علمی، حفاظتی و پژوهشی با نهادهای بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی به‌شمار می‌آید.