  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

قلعه تاریخی الموت ثبت جهانی شد

قلعه تاریخی الموت ثبت جهانی شد

قلعه تاریخی الموت در استان قزوین، در فهرست میراث جهانی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ثبت پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌ عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی در بوسان کره‌جنوبی، این دستاورد را نمادی از تداوم هویت تمدنی ایران دانست و با تاکید بر پیوند ناگسستنی میراث‌فرهنگی با صلح، امنیت و گفتگوی میان ملت‌ها، ثبت جهانی الموت را تثبیت جایگاه اندیشه، حافظه تاریخی و ظرفیت فرهنگی ایران در نظام میراث جهانی توصیف کرد.

پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» امروز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵، در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان جمهوری کره، با رأی اعضای این کمیته در فهرست میراث‌جهانی یونسکو به ثبت رسید و به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در این فهرست جای گرفت.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پس از اعلام رسمی ثبت این پرونده، در سخنانی این موفقیت تاریخی را به ملت بزرگ، مقاوم و برخوردار از فرهنگی غنی ایران، مردم تمدن‌ساز استان قزوین و به‌ویژه مردم بخش الموت، به‌عنوان صاحبان و پاسداران حقیقی این میراث ارزشمند، تقدیم کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با قدردانی از اعضای کمیته میراث‌جهانی، مرکز میراث جهانی یونسکو و ایکوموس به‌دلیل تلاش‌های حرفه‌ای در مسیر ثبت و صیانت از میراث‌بشری، از دولت و مردم جمهوری کره نیز به‌سبب میزبانی شایسته، گرم و سازمان‌دهی مطلوب این اجلاس صمیمانه تشکر کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به فلسفه و رسالت کنوانسیون میراث‌جهانی ۱۹۷۲، این سند بین‌المللی را تجلی باور مشترک ملت‌ها به تعلق میراث‌فرهنگی به تمامی بشریت دانست و تأگاکید کرد: حفاظت از میراث جهانی تنها در سایه صلح، امنیت، احترام متقابل و گفت‌وگوی سازنده میان دولت‌ها و ملت‌ها امکان‌پذیر است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تاکید بر پیشینه تمدنی ایران اظهار کرد: جهانیان بدانند ایران ما با بیش از هفت هزار سال تمدن، دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۳۰ اثر ثبت جهانی است.

وی در ادامه، با تبیین جایگاه تمدنی الموت، افزود: الموت یکی از کانون‌های تمدن و هویت بزرگ ایران‌زمین است.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات اخیر، تصریح کرد: در حملات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونی علاوه بر به شهادت رساندن بسیاری از ایرانیان، از جمله ۱۶۸ کودک مدرسه میناب، با بی‌رحمی تمام به ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی کشور آسیب وارد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش پایانی سخنان خود، با تشریح اهمیت پرونده ثبت‌شده، گفت: الموت، حلقه اساسی و تکمیل‌کننده در زنجیره تحول معماری، مهندسی و نظام‌های دفاعی ایران در پیوند با فرهنگ جهانی است. این اثر با بهره‌گیری هوشمندانه از طبیعت، دانش و نوآوری‌های مهندسی و مدیریتی، نماد ایستادگی و مقاومت در مقطعی تاریخی مهم و تأثیرگذار در جهان بوده که آموزه‌های فرهنگی آن هنوز مورد توجه بسیاری از انسان‌های امروزی است. ثبت جهانی الموت، ثبت جایگاه اندیشه، حافظه تاریخی و ظرفیت فرهنگی ایران در نظام میراث جهانی است. در عین حال ما این ثبت را آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای حفاظت، پژوهش، آموزش، تبادل دانش و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌دانیم.

گفتنی است ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس ایران، علاوه بر تثبیت جایگاه تمدنی و تاریخی کشور در منظومه میراث جهانی، نقطه عطفی در تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و توسعه همکاری‌های علمی، حفاظتی و پژوهشی با نهادهای بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی به‌شمار می‌آید.

کد مطلب 6899470
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها