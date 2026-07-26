به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر یکشنبه در نشست برخط کمیته میراث جهانی یونسکو که همزمان با اعلام رأی نهایی پرونده ثبت جهانی «قلعههای الموت و استحکامات وابسته» در قزوین برگزار شد، اظهار کرد: ثبت جهانی این اثر ارزشمند، افتخاری بزرگ برای مردم ایران، بهویژه مردم استان قزوین و منطقه تاریخی الموت است و برگ زرین دیگری بر تاریخ و تمدن این سرزمین افزود.
وی با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی و کارشناسانی که در تهیه، تکمیل و پیگیری این پرونده نقش داشتند، افزود: استانداری قزوین، فرمانداریها، دستگاههای اجرایی، متخصصان حوزه میراث فرهنگی و مردم منطقه الموت با همدلی و تلاش مستمر، زمینه ثبت جهانی این اثر را فراهم کردند و این موفقیت حاصل یک کار جمعی و ارزشمند است.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر جایگاه تاریخی قزوین تصریح کرد: این استان به واسطه موقعیت راهبردی خود، همواره یکی از کانونهای مهم تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران بوده و آثار ارزشمند متعددی از جمله کاروانسرای سعدالسلطنه، مسجد جامع قزوین، عمارت کلاهفرنگی و دهها بنای تاریخی دیگر، گواه تمدن غنی این خطه است.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه ثبت جهانی قلعههای الموت، سیامین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار میرود، گفت: این اتفاق، استمرار تمدن ایرانی و جایگاه ممتاز میراث فرهنگی کشور در عرصه جهانی را به نمایش میگذارد و نشان میدهد ایران همچنان از مهمترین خاستگاههای تمدنی جهان است.
وی قلعه الموت را نمادی از مقاومت، هوشمندی و دانش مهندسی ایرانی دانست و افزود: این دژ تاریخی که بر فراز رشتهکوه البرز استوار مانده، با معماری منحصربهفرد، سامانههای دفاعی پیشرفته و موقعیت راهبردی خود، یکی از شاخصترین قلعههای تاریخی ایران و جهان اسلام محسوب میشود و بیانگر سطح بالای دانش معماری و مدیریت دفاعی در دوران ساخت آن است.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی همچنین با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی این مجموعه اظهار کرد: روایتهای تاریخی از وجود کتابخانهای با بیش از ۴۰۰ هزار جلد کتاب در قلعه الموت، بیانگر جایگاه برجسته علمی و فرهنگی این مجموعه در تاریخ ایران است.
محسنی بندپی با تأکید بر ظرفیتهای گردشگری منطقه الموت خاطرنشان کرد: علاوه بر ارزشهای تاریخی و فرهنگی، طبیعت کمنظیر این منطقه نیز از مهمترین مزیتهای آن به شمار میرود و ثبت جهانی این اثر میتواند زمینه توسعه گردشگری، رونق اقتصادی منطقه و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای استان قزوین در سطح بینالمللی را فراهم کند.
وی در پایان، ثبت جهانی قلعههای الموت و استحکامات وابسته را به مردم ایران، مردم استان قزوین و دوستداران میراث فرهنگی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این موفقیت، سرآغاز توجه بیشتر به حفاظت، معرفی و بهرهبرداری شایسته از میراث تاریخی کشور باشد.
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