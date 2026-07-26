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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

ثبت جهانی الموت مسئولیت حفاظت از این میراث را سنگین‌تر کرد

ثبت جهانی الموت مسئولیت حفاظت از این میراث را سنگین‌تر کرد

قزوین- سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی قزوین گفت: ثبت جهانی قلعه‌های الموت مسئولیت حفاظت و معرفی این میراث ارزشمند را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مهدوی ظهر یکشنبه در نشست برخط کمیته میراث جهانی یونسکو همزمان با اعلام رأی نهایی پرونده ثبت جهانی «قلعه‌های الموت و استحکامات وابسته» اظهار کرد: همراهی جامعه مدنی، فعالان حوزه میراث فرهنگی و مردم منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و ارائه پرونده‌ای منسجم و دقیق برای ثبت جهانی این اثر داشت.

وی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران این پرونده افزود: ثبت جهانی الموت حاصل تلاش یک فرد یا یک دستگاه نبود، بلکه نتیجه هم‌افزایی کارشناسان، مدیران، پژوهشگران، دوستداران میراث فرهنگی و مردم منطقه بود؛ تلاشی که امروز به ثمر نشست و در سطح جهانی به رسمیت شناخته شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان قزوین با بیان اینکه قلعه الموت تنها یک بنای تاریخی نیست، تصریح کرد: این مجموعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تاریخی ایران، با پیشینه فرهنگی، جایگاه علمی، معماری منحصربه‌فرد و ساختار دفاعی هوشمندانه، جایگاهی ویژه در تاریخ و تمدن کشور دارد.

مهدوی ادامه داد: قلعه‌های الموت و استحکامات وابسته، نمونه‌ای برجسته از دانش معماران و مهندسان ایرانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و کوهستانی برای ایجاد مجموعه‌ای دفاعی و فرهنگی هستند و همین ویژگی‌ها، این اثر را به یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های میراث فرهنگی ایران تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ثبت جهانی این اثر، مسئولیت حفاظت و مدیریت آن را افزایش می‌دهد، گفت: از این پس باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه حفاظت اصولی از این میراث ارزشمند و همچنین حضور گسترده‌تر گردشگران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ثبت جهانی قلعه‌های الموت، فرصت ارزشمندی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی استان، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی است و می‌تواند جایگاه قزوین را در نقشه میراث جهانی بیش از پیش ارتقا دهد.

کد مطلب 6899687

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