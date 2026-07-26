به گزارش خبرنگار مهر، مریم مهدوی ظهر یکشنبه در نشست برخط کمیته میراث جهانی یونسکو همزمان با اعلام رأی نهایی پرونده ثبت جهانی «قلعه‌های الموت و استحکامات وابسته» اظهار کرد: همراهی جامعه مدنی، فعالان حوزه میراث فرهنگی و مردم منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و ارائه پرونده‌ای منسجم و دقیق برای ثبت جهانی این اثر داشت.

وی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران این پرونده افزود: ثبت جهانی الموت حاصل تلاش یک فرد یا یک دستگاه نبود، بلکه نتیجه هم‌افزایی کارشناسان، مدیران، پژوهشگران، دوستداران میراث فرهنگی و مردم منطقه بود؛ تلاشی که امروز به ثمر نشست و در سطح جهانی به رسمیت شناخته شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان قزوین با بیان اینکه قلعه الموت تنها یک بنای تاریخی نیست، تصریح کرد: این مجموعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تاریخی ایران، با پیشینه فرهنگی، جایگاه علمی، معماری منحصربه‌فرد و ساختار دفاعی هوشمندانه، جایگاهی ویژه در تاریخ و تمدن کشور دارد.

مهدوی ادامه داد: قلعه‌های الموت و استحکامات وابسته، نمونه‌ای برجسته از دانش معماران و مهندسان ایرانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و کوهستانی برای ایجاد مجموعه‌ای دفاعی و فرهنگی هستند و همین ویژگی‌ها، این اثر را به یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های میراث فرهنگی ایران تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ثبت جهانی این اثر، مسئولیت حفاظت و مدیریت آن را افزایش می‌دهد، گفت: از این پس باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه حفاظت اصولی از این میراث ارزشمند و همچنین حضور گسترده‌تر گردشگران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ثبت جهانی قلعه‌های الموت، فرصت ارزشمندی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی استان، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی است و می‌تواند جایگاه قزوین را در نقشه میراث جهانی بیش از پیش ارتقا دهد.