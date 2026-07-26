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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

کشف و انهدام خط لوله قاچاق سوخت توسط مرزبانی هرمزگان

کشف و انهدام خط لوله قاچاق سوخت توسط مرزبانی هرمزگان

بندرعباس- خط لوله قاچاق سوخت توسط مرزبانان میناب کشف و منهدم شد که در این عملیات ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد.

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کد مطلب 6899471

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