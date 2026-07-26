https://mehrnews.com/x3cFBy ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲ کد مطلب 6899471 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲ کشف و انهدام خط لوله قاچاق سوخت توسط مرزبانی هرمزگان بندرعباس- خط لوله قاچاق سوخت توسط مرزبانان میناب کشف و منهدم شد که در این عملیات ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6899471 کپی شد مطالب مرتبط کشف 7 میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان تهران رونمایی از مافیای سوخت/ لولهکشی قاچاق سوخت در دریا! طرح جامع مبارزه با قاچاق سوخت نهايي مي شود// آزمايشگاههاي تخصصي در گمركات كشور ايجاد خواهد شد برچسبها مرزبانی هرمزگان دریابانی هرمزگان میناب.هرمزگان قاچاق سوخت
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