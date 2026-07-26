به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی سهرابی‌منش، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۱۲۸ سارق حرفه‌ای و دارای سابقه کیفری در شهرستان پردیس طی تیرماه خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی پردیس است، اظهار کرد: این عملیات با بهره‌گیری از روش‌های نوین اطلاعاتی و فناوری‌های هوشمند پلیسی اجرا شد و مأموران یگان‌های تخصصی با پایش مستمر و تحلیل الگوهای مجرمانه موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شدند.

سهرابی‌منش افزود: افراد دستگیرشده در سرقت خودرو، موتورسیکلت، منزل، محتویات خودرو، کابل برق و اماکن عمومی و خصوصی فعالیت داشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس تصریح کرد: در جریان این عملیات، مقدار قابل‌توجهی اموال مسروقه کشف و پس از شناسایی مالکان، به آنان بازگردانده شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سهرابی‌منش از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.