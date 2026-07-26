مواکب شادگان برای پذیرایی زائران اربعین بصورت شبانه روز فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری پیش از ظهر امروز در بازدید از مواکب اربعین مستقر در جاده های مواصلاتی این شهرستان بر ضرورت ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.
وی افزود: شهرستان شادگان از جمله مسیرهای مهم و اصلی تردد زائران عتبات عالیات در همه ایام سال و به ویژه در ایام منتهی به اربعین است که در سال های گذشته پذیرای زائران زیادی از نقاط مختلف استانهای کشور بوده است.
سرپرست فرمانداری شادگان همچنین با اشاره به استقرار موکبهای مردمی و پذیرایی از زائران عتبات عالیات، بیان کرد: مردم شهرستان شادگان سالهای گذشته در خدمت به زائران سنگ تمام گذاشتند و بهطور قطع این روند امسال با قدرت دنبال خواهد شد.
عفری گفت: مواکب و هیئتهای مذهبی شهرستان شادگان بهصورت خودجوش امکانات و زیرساختهای لازم برای تردد هرچه بهتر زوار اربعین حسینی از شادگان را فراهم کردهاند و هماکنون نیز در حال ارائه خدمات به زوار اباعبدالله الحسین (ع) هستند.
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