  1. استانها
  2. خوزستان
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

مواکب شادگان برای پذیرایی زائران اربعین بصورت شبانه روز فعالیت می کنند

مواکب شادگان برای پذیرایی زائران اربعین بصورت شبانه روز فعالیت می کنند

شادگان ـ سرپرست فرمانداری شادگان گفت: موکب‌های شادگان برای پذیرایی زائران اربعین بصورت شبانه روز فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری پیش از ظهر امروز در بازدید از مواکب اربعین مستقر در جاده های مواصلاتی این شهرستان بر ضرورت ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.

وی افزود: شهرستان شادگان از جمله مسیرهای مهم و اصلی تردد زائران عتبات عالیات در همه ایام سال و به ویژه در ایام منتهی به اربعین است که در سال های گذشته پذیرای زائران زیادی از نقاط مختلف استانهای کشور بوده است.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین با اشاره به استقرار موکب‌های مردمی و پذیرایی از زائران عتبات عالیات، بیان کرد: مردم شهرستان شادگان سال‌های گذشته در خدمت به زائران سنگ تمام گذاشتند و به‌طور قطع این روند امسال با قدرت دنبال خواهد شد.

عفری گفت: مواکب و هیئت‌های مذهبی شهرستان شادگان به‌صورت خودجوش امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تردد هرچه بهتر زوار اربعین حسینی از شادگان را فراهم کرده‌اند و هم‌اکنون نیز در حال ارائه خدمات به زوار اباعبدالله ‌الحسین (ع) هستند.

کد مطلب 6899482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد مقدم نیا IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      احسنتم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها