به گزارش خبرنگار مهر، سعید جنامی بعدازظهر امروز در مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی که به میزبانی ستاد عتبات شادگان برگزار شد، اظهارکرد: امسال در مراسم اربعین حسینی، مواکب و ستاد اربعین شهرستان شادگان در همه زمینه‌ها به زائران حسینی خدمات‌رسانی خوبی کرد.

وی افزود: مردم شادگان هرساله با آغاز محرم خود را برای میزبانی از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) آماده می کنند تا نشان دهند مردم این دیار میزبانی شایسته برای پذیرائی از زائران حسین(ع) هستند.

معاون فرماندار شادگان ادامه داد: میزبانی مردم شادگان از زائران امام حسین(ع) ستودنی است، این مردم با عشق و علاقه و هر آنچه که در توان دارند به خدمتگزاری زائران پرداختند.

جنامی در پایان بیان کرد: مردم شادگان با تمام توان خود پای کار آمده اند و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با عشق و ارادتی که به امام حسین(ع) دارند، اقدام به برپایی موکب های پذیرایی از زوار اربعین کرده اند.