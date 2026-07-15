حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برپایی مواکب و ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی در شادگان انجام شده و همه ظرفیت‌های اجرایی، مردمی و فرهنگی شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران به کار گرفته خواهد شد.

وی بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تأکید کرد و گفت: تمام ظرفیت شادگان برای خدمت به زائران اربعین بسیج می‌شود.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه مواکب فعال مردمی در سه راهی خوردورق، دارخوین و مسیرهای مختلف شهرستان در حال استقرار شدن هستند، ادامه داد: پیگیری‌های مستمر برای بهبود کیفیت خدمات مواکب در این نقاط ادامه خواهد داشت تا زائران از امکانات مناسب و مطلوب بهره‌مند شوند.

عفری گفت: با توجه به اینکه زائران پیاده روی کشور از مسیر شهرستان شادگان به عتبات عالیات در عراق مشرف می‌شوند باید نیروهای مردمی، دستگاه‌ها و نهادی دولتی با هم هماهنگ بوده و زمینه خدمتگزاری و رفاه را برای زوار فراهم کنند.