فرمانده انتظامی پیشوا از توقیف ۶ موتورسیکلت فاقد پلاک خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پارک‌های شهرستان پیشوا خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی پیشوا است، اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش سطح ایمنی و آرامش شهروندان، شامگاه امروز توسط مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان در سطح پارک‌ها به اجرا درآمد.

عربی افزود: مأموران پلیس با انجام گشت‌های محسوس و نامحسوس، نظارت مستمر بر پارک‌های شهرستان را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا تصریح کرد: در این مرحله از طرح، ۶ دستگاه موتورسیکلت به دلیل نداشتن پلاک و مدارک هویتی توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای این طرح خاطرنشان کرد: نظارت پلیس بر پارک‌ها و معابر عمومی شهرستان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.