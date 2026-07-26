لزوم خدمت خالصانه و اقامه نماز جماعت در مواکب اربعین استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه موکبداران اربعین حسینی در ایلام، با تأکید بر جایگاه معنوی خدمت به زائران حضرت اباعبداللهالحسین(ع)، موکبداری را جلوهای از نیابت در خدمت به دستگاه سیدالشهدا(ع) دانست و بر ضرورت اخلاص، رعایت آداب عبادت و پرهیز از رقابتهای ناصواب تأکید کرد.
وی تصریح کرد: خدمت به زائران اربعین، صرفاً یک فعالیت اجرایی یا اجتماعی نیست، بلکه توفیقی الهی و عبادتی بزرگ است که باید با نیت خالص و برای رضای خداوند متعال انجام شود.
وی با اشاره به روایات اهلبیت(ع) درباره فضیلت سیراب کردن تشنگان و اطعام نیازمندان افزود: موکبداران باید بدانند که در مسیر خدمت به مهمانان حضرت سیدالشهدا(ع)، در حقیقت به زائرانی خدمت میکنند که منتسب به دستگاه اهلبیت(ع) هستند و این افتخار، مسئولیتی سنگین و معنوی را متوجه آنان میسازد.
حجتالاسلاموالمسلمین کریمیتبار با هشدار نسبت به برخی آسیبها در مسیر خدمترسانی تصریح کرد: آنچه ارزش این حرکت عظیم را حفظ میکند، اخلاص، تواضع و پرهیز از چشموهمچشمی و رقابتهای ظاهری است. اگر روح معنوی کار آسیب ببیند، از برکات اصلی این خدمت کاسته خواهد شد.
امام جمعه ایلام در ادامه سخنان خود، بر ضرورت برخورد کریمانه با مردم و نیازمندان تأکید کرد و گفت: امکانات و نذورات موکبها متعلق به حضرت اباعبداللهالحسین(ع) است و باید با روحیهای بزرگوارانه در اختیار بندگان خدا قرار گیرد. شایسته نیست در این مسیر، با تنگنظری یا محدودیتهای غیرضروری، مانعی در بهرهمندی نیازمندان از سفره امام حسین(ع) ایجاد شود.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام همچنین با اشاره به اهمیت اقامه نماز در موکبها خاطرنشان کرد: برکت خدمت در گرو رعایت شعائر الهی است و از مهمترین این شعائر، اقامه نماز جماعت در اول وقت است. زیبنده نیست که هنگام اذان، همه توجهها صرف پذیرایی باشد و نماز به حاشیه رانده شود.
وی از نهادهای فرهنگی و دینی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و حوزههای علمیه خواست برای تأمین امام جماعت در موکبها برنامهریزی جدی داشته باشند و افزود: موکبداران عزیز باید در وقت اذان، برنامه پذیرایی را متوقف کرده و شرایط اقامه نماز جماعت را فراهم کنند؛ چرا که نهضت عاشورا خود، مظهر اقامه دین و نماز است.
نظر شما