ریزش ۱۰ میلیون تومانی قیمت سکه در بازار طلا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای داخلی امروز تحت تأثیر افت سنگین نرخ دلار با کاهش کمسابقه قیمتها روبهرو شد؛ بهطوریکه بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از یک میلیون تومان کاهش یافت و به کانال ۱۹ میلیون تومان عقبنشینی کرد. این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد از سطوح بالای ۱۹۰ هزار تومان به کانال ۱۷۰ هزار تومان بازگشته و در صرافی ملی نیز با قیمت ۱۷۹ هزار تومان عرضه میشود.
سقوط یک میلیونی طلای ۱۸ عیار
بر اساس آخرین دادههای معاملاتی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت یک میلیون و ۲۳ هزار تومانی (معادل ۵.۰۴ درصد) نسبت به میانگین روز گذشته، به ۱۹ میلیون و ۲۸۷ هزار تومان رسید.
طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش یک میلیون و ۳۶۴ هزار تومانی در سطح ۲۵ میلیون و ۷۱۴ هزار تومان معامله شد.
همچنین مظنه تهران با افت قابل توجه ۴ میلیون و ۴۳۳ هزار تومانی به ۸۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت که نشاندهنده فشار گسترده فروش در بازار داخلی است.
ریزش قیمت سکه در تمامی قطعات
بازار سکه نیز همسو با افت طلا و دلار، کاهش قیمت را تجربه کرد.
سکه طرح جدید با افت ۱۰ میلیون و ۷۵ هزار تومانی (۵ درصد) به ۱۹۴ میلیون تومان رسید.
سکه طرح قدیم با کاهش نزدیک به ۸ میلیون تومان در سطح ۱۹۲ میلیون تومان معامله شد.
نیمسکه با افت ۲ میلیون و ۴۹۷ هزار تومانی به ۱۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
ربعسکه با کاهش بیش از ۳ میلیون تومان، ۵۵ میلیون تومان قیمت خورد.
سکه یک گرمی نیز با افت یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومانی به ۲۸ میلیون تومان رسید.
نقش تعیینکننده افت دلار در ریزش بازار طلا
کارشناسان معتقدند عامل اصلی ریزش امروز بازار طلا، اصلاح سنگین نرخ ارز بوده است. دلار که روز گذشته در بازار آزاد بالای ۱۹۰ هزار تومان معامله میشد، اکنون به کانال ۱۷۰ هزار تومان بازگشته است. این کاهش ناگهانی، انتظارات تورمی را تعدیل کرده و مستقیماً بر قیمت طلا و سکه اثر گذاشته است.
در صرافی ملی نیز دلار با نرخ ۱۷۹ هزار تومان به فروش میرسد که نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی را نشان میدهد.
وضعیت طلای جهانی؛ ثبات نسبی پس از افت ۱۰۰ دلاری
در بازارهای جهانی، هر اونس طلا که شب گذشته با افتی حدود ۱۰۰ دلار تا مرز ۴۵۰۰ دلار سقوط کرده بود، اکنون در محدوده ۴۵۵۰ دلار دادوستد میشود.
قیمت فعلی اونس ۴۵۵۲ دلار است که نسبت به میانگین روز گذشته تنها ۰.۵۳ درصد کاهش نشان میدهد. بنابراین برخلاف بازار داخلی، افت امروز طلا در ایران بیشتر از ناحیه کاهش نرخ ارز بوده تا نوسانات بازار جهانی.
چشمانداز بازار طلا
در مجموع، بازار طلای داخلی امروز بیش از آنکه تحت تأثیر اونس جهانی باشد، از افت نرخ دلار تأثیر پذیرفت. ادامه روند نزولی یا بازگشت قیمتها، به مسیر آتی نرخ ارز و تحولات سیاسی و اقتصادی پیشرو بستگی خواهد داشت.
در صورتی که دلار در کانالهای پایینتر تثبیت شود، احتمال تداوم اصلاح قیمت طلا و سکه در کوتاهمدت وجود دارد؛ اما هرگونه بازگشت نرخ ارز میتواند معادلات بازار را به سرعت تغییر دهد.
