توسعه فرهنگی بین دو شهر اردبیل و لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری در حاشیه مراسم عقد تفاهمنامه خواهرخواندگی اردبیل با لاهیجان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از منظر گردشگری، این همکاری فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی دو شهر فراهم می‌کند. همچنین موضوع سرمایه‌گذاری نیز به‌طور قطع در چارچوب این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار خواهد گرفت و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو شهر شود.

وی افزود: هر دو شهر اردبیل و لاهیجان به‌عنوان قطب‌های توسعه گردشگری می‌توانند با بهره‌گیری از تجربیات موفق یکدیگر، در مسیر ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، گسترش ارتباطات بین‌المللی با شهرها و کشورهای همسایه، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و طراحی بسته‌های سفر مشترک گام‌های مؤثری بردارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: شهرهایی که خود را به‌عنوان مقصد گردشگری معرفی می‌کنند، ویژگی‌های متفاوتی نسبت به شهرهایی دارند که هنوز در مسیر توسعه گردشگری قرار نگرفته‌اند. چنین شهرهایی باید در زمینه توسعه مراکز فرهنگی و تفریحی، ایجاد مراکز اقامتی جدید، افزایش خدمات شهری و جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

جباری ادامه داد: سرزندگی و پویایی شهر در طول شبانه‌روز، یکی از شاخصه‌های مهم شهرهای گردشگری موفق است. شهری که عنوان مقصد گردشگری را به خود اختصاص می‌دهد، باید توانایی ارائه خدمات مستمر به مسافران و گردشگران را داشته باشد.

وی اضافه کرد: همچنین ایجاد مراکز درمانی مجهز برای ارائه خدمات سلامت به گردشگران داخلی و خارجی، امروزه یکی از مؤلفه‌های مهم شهرهای گردشگری در جهان به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار گردشگری ایفا کند.