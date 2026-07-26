به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای والامقام و گرامیداشت روز اردبیل این خواهرخواندگی را فرصتی مهم برای توسعه همکاریهای مشترک میان دو شهر دانست و اظهار کرد: خواهرخواندگی اردبیل و لاهیجان میتواند بستر مناسبی برای همافزایی در حوزههای اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، عمرانی و معرفی ظرفیتهای متقابل فراهم کند.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی، تمدنی و فرهنگی دو شهر افزود: اردبیل و لاهیجان هر دو از شهرهای صاحبهویت، ریشهدار و اثرگذار در تاریخ و تمدن ایران اسلامی هستند و این پیوند میتواند بر پایه دوستی، تجربهنگاری موفق و تبادل ظرفیتها به الگویی ملی در توسعه روابط بینشهری تبدیل شود.
فرماندار اردبیل همچنین گفت: این تفاهمنامه، صرفاً یک همکاری نمادین نیست، بلکه میتواند منشأ اقدامات مشترک و عملی در محورهای مختلف از جمله گردشگری، فرهنگ، معرفی جاذبهها، عمران شهری و اقتصاد باشد.
قلندری با اشاره به جایگاه ممتاز اردبیل در تاریخ و فرهنگ ایران، به ویژه میراث ماندگار شیخ صفیالدین اردبیلی بیان کرد: تکیه بر سرمایههای هویتی و تمدنی، راه را برای تقویت همکاریهای پایدار و مؤثر میان شهرهای مختلف کشور هموار میکند و خواهرخواندگی اردبیل و لاهیجان نیز میتواند نمونه موفقی از این مسیر باشد.
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