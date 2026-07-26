محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: همزمان با آغاز موج تردد زائران، قرارگاه اربعین شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران فعالیت خود را آغاز کرده و تمامی اکیپ‌های تخصصی و عملیاتی این شرکت به منظور ارائه خدمات مستمر و شبانه‌روزی در مرز مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به آمادگی کامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی این قرارگاه، تأمین پایدار آب شرب زائران، حفظ کیفیت و سلامت آب، ارائه خدمات در حوزه جمع‌آوری و دفع فاضلاب، آبرسانی سیار به مواکب خارج از شبکه، پشتیبانی از مواکب مستقر در مرز و همچنین خنک سازی آب های بسته‌بندی و توزیع در بین زائران در نقاط پیش‌بینی‌شده است.

محمدی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۳۰ لیتر بر ثانیه آب شرب در مرز مهران تأمین می‌شود، گفت: تأمین آب شرب زائران اربعین در مرز مهران پایدار است و خدمات آبرسانی بدون وقفه در حال انجام است.