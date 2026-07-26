به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر یکشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر با اشاره به همزمانی ایام اربعین با آغاز سفرهای پایان تابستان، این مقطع را فرصتی کم‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان دانست و افزود: نهاوند به عنوان شهری تاریخی، مهد تمدن، شهر مقاومت و دیار مردمانی مهمان‌نواز، باید از حضور زائران و گردشگران برای معرفی آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، صنایع دستی، سوغات، فرهنگ بومی و رشادت‌های شهدای خود نهایت بهره را ببرد.

وی تاکید کرد: بسیاری از زائران در مسیر رفت و به‌ویژه بازگشت از عتبات عالیات آمادگی اقامت کوتاه‌مدت در شهرستان را دارند و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، صنایع دستی، بازار و فعالان گردشگری شهرستان ایفا کند.

فرماندار نهاوند بر استقرار غرفه‌های معرفی صنایع دستی، سوغات محلی، بروشورهای گردشگری، تابلوهای راهنما، معرفی اماکن تاریخی، تفرجگاه‌ها و زندگینامه شهدای شاخص شهرستان در مسیرهای تردد زائران تاکید کرد و گفت: این فرصت نباید از دست برود و همه دستگاه‌ها موظف هستند برای معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های شهرستان همکاری کنند.

بیرانوند همچنین با تاکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: ایمنی محورهای مواصلاتی، جمع‌آوری نخاله‌ها و پسماندها، آماده‌باش کامل اورژانس، هلال احمر، آتش‌نشانی، مراکز درمانی، نیروهای انتظامی، راهداری، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های امدادی باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی نظارت مستمر بر موکب‌ها، رستوران‌ها، مراکز اقامتی و واحدهای عرضه مواد غذایی را ضروری دانست و افزود: سلامت و امنیت غذایی زائران باید با حساسیت کامل از سوی دستگاه‌های متولی کنترل شود.

فرماندار نهاوند حفاظت از میراث فرهنگی، آثار تاریخی، محیط زیست و تفرجگاه‌های شهرستان را از دیگر اولویت‌های ستاد خدمات سفر برشمرد و گفت: هیچ‌گونه آسیب به اماکن تاریخی، منابع طبیعی و جاذبه‌های گردشگری قابل قبول نیست و دستگاه‌های مسئول باید نظارت مستمر داشته باشند.

بیرانوند همچنین بر ساماندهی سراب‌های شهرستان، تامین روشنایی، نظافت، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه و خدمات رفاهی این اماکن تاکید کرد و افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی نحوه واگذاری این مجموعه‌ها، دستگاه‌های مسئول موظف به ارائه خدمات مناسب به مردم و گردشگران هستند.

وی خواستار ساماندهی سگ‌های بلاصاحب در شهرها و روستاها، تشدید نظارت بر بازار، تامین روشنایی موکب‌ها، پشتیبانی از مواکب، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در خدمات‌رسانی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تشکیل منظم کمیته‌های تخصصی ستاد خدمات سفر شد.

فرماندار نهاوند با تاکید بر اینکه میزبانی شایسته از زائران اربعین و گردشگران، وظیفه‌ای ملی، فرهنگی و دینی است، اظهار کرد: همه مدیران باید با حضور میدانی، نظارت مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شهرستان، شرایطی فراهم کنند تا هر مسافر با خاطره‌ای خوش نهاوند را ترک کرده و به سفیر معرفی ظرفیت‌های این شهرستان تبدیل شود.