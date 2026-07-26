۷۴ تن برنج احتکار شده در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری خانوار، مأموران انتظامی استان موفق به شناسایی چند انبار احتکار برنج در شهر بوشهر، دشتستان و تنگستان شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: مأموران پس از بررسی های لازم و ضمن هماهنگی قضائی انبارهای مورد نظر را مورد بازرسی قرار داده که مقدار ۷۴ تُن برنج خارجی که به صورت غیرقانونی نگهداری می شد کشف شد.

وی ارزش برنج های کشف شده را برابر بررسی های کارشناسان، ۲۲۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه ۴ متخلف شناسایی که با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.