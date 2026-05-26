انبار احتکار کالای اساسی در بوشهر کشف و پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی موفق به شناسایی و پلمپ محل احتکار و دپوی کالای اساسی در شهرستان بوشهر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: انبار محل احتکار مورد نظر با اقدامات فنی و کار اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان شناسایی و پلمپ شد که منجر به کشف احتکار ۴۱ تن برنج در مارک های مختلف، ۴۵ تن حبوبات، ۲ تن نهاده های دامی(ذرت) و ۱۳ تن سایر کالای اساسی فاقد مدارک شد.

وی گفت: ارزش کالای مکشوفه، برابر اعلام کارشناسان ۳۴۰ میلیارد ریال تعیین و در این راستا یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: مردم به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا، شناسایی محل احتکار کالای اساسی و موارد مشکوک در حوزه مفاسد اقتصادی قاچاق کالا را به فوریت های پلیسی ۱۱۰ و یا خط تلفن ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا اطلاع دهند.