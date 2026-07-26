تغییر در کادر فنی قهرمان لیگ بسکتبال زنان/ بیکلیکلی سرمربی استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال زنان استقلال قصد دارد در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور حضور داشته باشد. این حضور اما با هدایت سرمربی متفاوت از فصل قبل انجام خواهد شد.

نیکا بیکلیکلی که هدایت تیم‌های شهرداری گرگان و مهرام را در کارنامه دارد، سرمربی جدید تیم بسکتبال زنان استقلال است. او پس از توافق با مسئولان باشگاه استقلال، قرارداد خود را نهایی و امضا کرده است.

استقلال فصل گذشته با هدایت فرزانه جمامی وارد لیگ برتر بسکتبال زنان شد و با این مربی به عنوان قهرمانی دست یافت.

استقلال با از پیش رو برداشتن آکادمی سحر که مدافع عنوان قهرمانی بود صاحب جام قهرمانی در لیگ بسکتبال زنان شد.