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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

پیکر مطهر شهید ستوان دوم آرین زارعی در کرمانشاه تشییع شد

پیکر مطهر شهید ستوان دوم آرین زارعی در کرمانشاه تشییع شد

کرمانشاه - پیکر مطهر شهید ستوان دوم «آرین زارعی» از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در کرمانشاه تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید ستوان دوم آرین زارعی در کرمانشاه تشییع و تدفین شد.

در این مراسم، پیکر مطهر شهید ستوان دوم «آرین زارعی» پس از اجرای آیین‌های ویژه نظامی و ادای احترام نیروهای مسلح، بر دوش مردم شهیدپرور کرمانشاه تشییع و سپس در فضایی آکنده از حزن و معنویت به خاک سپرده شد.

حضور پرشور مردم در این آیین، جلوه‌ای از قدرشناسی ملت ایران از ایثار و فداکاری فرزندان جان‌برکفی بود که در راه صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور از جان خود گذشتند.

شهید ستوان دوم آرین زارعی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان حمله هوایی دشمن آمریکایی در محل خدمت خود در تیپ ۱۹۲ پادگان فولی‌آباد اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6899776

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد خداوند به خانواده ی این شهید صبر بده

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