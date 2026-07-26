به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران در مسیرهای منتهی به مرز باشماق، جمعیت هلال‌احمر کردستان بخشی از ظرفیت‌های امدادی و درمانی خود را برای خدمت‌رسانی به زائران در داخل و خارج از مرزهای کشور بسیج کرده است.

در همین راستا، تیم‌های درمانی و عملیاتی هلال‌احمر کردستان بعدازظهر بکشنبه با حضور مدیرعامل، معاونان جمعیت استان و مسئولان شهرستان مریوان، به موکب تکیه شیخ کسنزانی در سلیمانیه عراق اعزام شدند تا در ایام اربعین خدمات مورد نیاز زائران را ارائه کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان در این زمینه اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های امدادی استان برای پوشش خدمات اربعین و حمایت از زائران در محورهای تردد استان و مرز باشماق مریوان به کار گرفته شده است.

پیام جلالی افزود: علاوه بر پایگاه‌های ثابت امدادی در مسیر مریوان و مرز باشماق، پایگاه‌های سیار نیز در نقاط مختلف این مسیر مستقر خواهند شد و خدمات امدادی، حمایتی و آموزشی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه هلال‌احمر کردستان برای خدمت‌رسانی به زائران در آن سوی مرز گفت: همانند سال‌های گذشته، پایگاه جمعیت هلال‌احمر استان در شهر سلیمانیه عراق نیز فعال خواهد بود و تیم‌های درمانی و عملیاتی در موکب تکیه شیخ کسنزانی مستقر می‌شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: نیروهای اعزامی با برخورداری از تجهیزات پزشکی، دارویی و امدادی مورد نیاز، آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به نیازهای درمانی و امدادی زائران اربعین حسینی هستند.

جلالی حضور نیروهای هلال‌احمر کردستان در سلیمانیه را بخشی از برنامه‌های این جمعیت برای توسعه خدمات امدادی و درمانی به زائران عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود زائران اربعین در مسیرهای تردد و در خارج از مرزهای کشور نیز از خدمات ایمن و مستمر امدادی و درمانی بهره‌مند شوند.

جمعیت هلال‌احمر کردستان در ایام اربعین با فعال‌سازی ظرفیت‌های ثابت و سیار خود در مسیرهای منتهی به مرز باشماق و همچنین اعزام نیرو به سلیمانیه عراق، برای ارائه خدمات به زائران حسینی آماده است.