پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی امداد و نجات اربعین حسینی (ع) از ۲۵ تیرماه آغاز شده و تا ۱۷ مردادماه ادامه دارد و در این مدت تمامی ظرفیت‌های امدادی، عملیاتی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر کردستان برای ارائه خدمات به زائران و هموطنان به کار گرفته شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، ۲۰ پایگاه ثابت، ۱۰ پایگاه پشتیبان و ۶ پایگاه موقت به صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف استان فعال هستند و یک پایگاه امداد هوایی نیز برای تسریع در عملیات امدادرسانی و پوشش حوادث احتمالی در آماده‌باش کامل قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به تجهیزات پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح گفت: ۳۳ دستگاه آمبولانس، ۱۰ خودروی نجات، چهار خودروی کمک‌دار، ۱۲ خودروی سبک و سنگین و دو دستگاه موتورسیکلت امدادی برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی و خدمت‌رسانی به زائران آماده فعالیت هستند.

جلالی ادامه داد: روزانه ۲۰۰ نیروی عملیاتی هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی در سطح استان و مرز بین‌المللی باشماق مریوان مستقر هستند و مأموریت امدادرسانی، ارائه خدمات بشردوستانه و حمایت از زائران اربعین را بر عهده دارند.

وی با اشاره به خدمات ویژه هلال‌احمر در مرز باشماق افزود: آشپزخانه سیار، نانوایی سیار، آب‌سردکن، سه کانکس امداد جاده‌ای و محل اسکان موقت برای زائران در این مرز راه‌اندازی شده و تیم‌های امدادی و «توانا» نیز با ارائه خدمات امدادی، حمایتی و راهنمایی زائران در محل مستقر هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان همچنین از استقرار تیم امدادی و درمانی این جمعیت در تکیه شیخ کسنزانی شهر سلیمانیه عراق خبر داد و گفت: این تیم نیز با هدف ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اربعین در کشور عراق فعالیت می‌کند.