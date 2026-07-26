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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

تأکید بر احیا و توسعه جنگل‌های حرا در سواحل جنوبی ایران

تأکید بر احیا و توسعه جنگل‌های حرا در سواحل جنوبی ایران

سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتشار اینفوگرافی‌هایی بر اهمیت جنگل‌های حرا به‌عنوان یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های ساحلی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، همزمان با۴ مرداد، روز جهانی حفاظت از جنگل‌های مانگرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتشار اینفوگرافی‌هایی، بر اهمیت جنگل‌های حرا به‌عنوان یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های ساحلی کشور و نقش آن‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، جنگل‌های مانگرو به دلیل توان بالای ذخیره‌سازی کربن، نقش مؤثری در کاهش آثار تغییرات اقلیمی دارند و میزان ذخیره کربن آن‌ها بین ۱۰ تا ۵۰ برابر بیشتر از جنگل‌های خشکی است. این جنگل‌ها همچنین با تثبیت سواحل، کاهش فرسایش، حفاظت از تنوع زیستی دریایی و افزایش تاب‌آوری اکوسیستم‌های ساحلی، از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی مناطق جنوبی ایران به شمار می‌روند.

در این گزارش آمده است که ارزش خدمات اکوسیستمی جنگل‌های حرا در محدوده خورخوران و قشم سالانه حدود ۱۸.۵ همت برآورد شده و وسعت محدوده مطالعاتی این اکوسیستم‌ها به ۱۹۷ هزار و ۹۹۶ هکتار می‌رسد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین از تداوم برنامه‌های احیا و توسعه جنگل‌های حرا در سواحل جنوبی کشور خبر داد. بر این اساس، تاکنون حدود ۲۶۰۰ هکتار از جنگل‌های حرا در استان هرمزگان و ۱۰۰ هکتار در استان سیستان و بلوچستان احیا شده است. همچنین در استان خوزستان با کاشت ۳۲۵۰ اصله نهال، عملیات احیا در عرصه‌ای به وسعت حدود ۵۰۰ هکتار انجام شده و در استان بوشهر نیز با کاشت ۳۰ هزار اصله نهال، ۲۰ هکتار از اراضی ساحلی تحت پوشش طرح‌های احیایی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت و احیای مانگرو، توسعه زیستگاه‌های حرا، پایش مستمر این جنگل‌ها و اجرای طرح‌های ملی برآورد ذخایر کربن از مهم‌ترین اقدامات سازمان حفاظت محیط‌زیست برای صیانت از این اکوسیستم‌های ارزشمند و تقویت نقش آن‌ها در حفاظت از سواحل و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است.

کد مطلب 6899845
محدثه رمضانعلی

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