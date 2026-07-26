به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، همزمان با۴ مرداد، روز جهانی حفاظت از جنگلهای مانگرو، سازمان حفاظت محیطزیست با انتشار اینفوگرافیهایی، بر اهمیت جنگلهای حرا بهعنوان یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای ساحلی کشور و نقش آنها در مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، جنگلهای مانگرو به دلیل توان بالای ذخیرهسازی کربن، نقش مؤثری در کاهش آثار تغییرات اقلیمی دارند و میزان ذخیره کربن آنها بین ۱۰ تا ۵۰ برابر بیشتر از جنگلهای خشکی است. این جنگلها همچنین با تثبیت سواحل، کاهش فرسایش، حفاظت از تنوع زیستی دریایی و افزایش تابآوری اکوسیستمهای ساحلی، از مهمترین سرمایههای طبیعی مناطق جنوبی ایران به شمار میروند.
در این گزارش آمده است که ارزش خدمات اکوسیستمی جنگلهای حرا در محدوده خورخوران و قشم سالانه حدود ۱۸.۵ همت برآورد شده و وسعت محدوده مطالعاتی این اکوسیستمها به ۱۹۷ هزار و ۹۹۶ هکتار میرسد.
سازمان حفاظت محیطزیست همچنین از تداوم برنامههای احیا و توسعه جنگلهای حرا در سواحل جنوبی کشور خبر داد. بر این اساس، تاکنون حدود ۲۶۰۰ هکتار از جنگلهای حرا در استان هرمزگان و ۱۰۰ هکتار در استان سیستان و بلوچستان احیا شده است. همچنین در استان خوزستان با کاشت ۳۲۵۰ اصله نهال، عملیات احیا در عرصهای به وسعت حدود ۵۰۰ هکتار انجام شده و در استان بوشهر نیز با کاشت ۳۰ هزار اصله نهال، ۲۰ هکتار از اراضی ساحلی تحت پوشش طرحهای احیایی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت و احیای مانگرو، توسعه زیستگاههای حرا، پایش مستمر این جنگلها و اجرای طرحهای ملی برآورد ذخایر کربن از مهمترین اقدامات سازمان حفاظت محیطزیست برای صیانت از این اکوسیستمهای ارزشمند و تقویت نقش آنها در حفاظت از سواحل و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است.
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