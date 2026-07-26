۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار خشکسالی برای غرب تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان عصر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت اعتبارات شهرستان با حضور نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برای مقابله با خشکسالی در سطح استان اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده که سهم شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجموع ۳۵۰ میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر ضرورت جذب به‌موقع اعتبارات افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر از دستگاه‌های استانی، زمینه تخصیص کامل این منابع را فراهم کنند تا پروژه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و مقابله با آثار خشکسالی هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

فرماندار رامسر همچنین خواستار بررسی دقیق وضعیت اعتبارات سال مالی ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: لازم است میزان اعتبارات تخصیصی هر دستگاه به شهرستان اعلام شود تا امکان پیگیری برای دریافت کامل منابع در سطح استان فراهم شود.

قبادیان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های اعتباری تصریح کرد: اعتبارات در شرایط کنونی به‌صورت مرحله‌ای و محدود تخصیص می‌یابد و اگر دستگاه‌ها در فرصت باقی‌مانده برای جذب آن اقدام نکنند، شهرستان از این منابع محروم خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها دو ماه تا پایان فرصت جذب اعتبارات باقی مانده است، از مدیران خواست با جدیت و مطالبه‌گری، روند جذب منابع را دنبال کنند.

فرماندار رامسر همچنین از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه آموزش و پرورش منطقه خبر داد و افزود: این اعتبار با پیگیری نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی تأمین شده است.

قبادیان در پایان بر تبدیل اعتبارات مصوب به پروژه‌های اجرایی و ملموس برای مردم تأکید کرد و گفت: نتیجه پیگیری مدیران باید در قالب طرح‌های عمرانی و خدماتی قابل مشاهده باشد.