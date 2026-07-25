به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان شامگاه جمعه در آیین گرامیداشت روز ملی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و هفته ملی مهارت، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان‌های شمالی در حوزه کشاورزی و گردشگری، اظهار کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه و مزیت‌های هر منطقه طراحی شود تا زمینه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی را فراهم کند.

وی مهارت‌آموزی و کارآفرینی را از ارکان اصلی توسعه پایدار دانست و افزود: امروز دانش نظری به‌تنهایی پاسخگوی نیاز بازار کار نیست و باید با توسعه آموزش‌های کاربردی، زمینه شکوفایی استعدادها و ایجاد کسب‌وکارهای پایدار فراهم شود.

فرماندار رامسر، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را حلقه اتصال میان نیروی انسانی و بازار کار عنوان کرد و گفت: این سازمان نقش مهمی در شناسایی استعدادها، ارتقای مهارت‌های تخصصی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی بر عهده دارد.

توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز شهرستان

قبادیان با قدردانی از فعالیت‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای رامسر، اظهار کرد: با فعالیت بیش از ۸۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در شهرستان، ظرفیت مناسبی برای آموزش نیروهای ماهر ایجاد شده و باید از این ظرفیت در راستای نیازهای واقعی بازار کار استفاده شود.

وی بر استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های آزاد و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی از توسعه آموزش‌های مهارتی، توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی شهرستان است.

تأکید بر اشتغال‌محور شدن آموزش‌های مهارتی

فرماندار تنکابن نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید به اشتغال منجر شود، گفت: ظرفیت‌های مهمی در حوزه‌های گردشگری و کشاورزی در شهرستان وجود دارد که آموزش‌های مهارتی باید بر اساس نیاز این بخش‌ها برنامه‌ریزی شود.

مرتضی شکوهی با اشاره به کمبود نیروی آموزش‌دیده در برخی مشاغل حوزه گردشگری، افزود: با وجود فعالیت هتل‌ها و مراکز اقامتی، در رشته‌هایی مانند آشپزی و باریستا با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم و لازم است دوره‌های آموزشی متناسب با این نیازها برگزار شود.

وی همچنین آموزش بهره‌برداران بخش کشاورزی در زمینه‌هایی مانند اصلاح الگوی کشت، گل و گیاه و سایر رشته‌های مورد نیاز را ضروری دانست و اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی زمانی موفق خواهد بود که خروجی آن به ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید منجر شود.

شکوهی بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، نهادهای حمایتی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای توسعه اشتغال تأکید کرد و گفت: با تحلیل نیازهای واقعی شهرستان و طراحی دوره‌های تخصصی متناسب با فناوری‌های روز، می‌توان نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بازار کار را تربیت کرد.

در ادامه این مراسم، علیرضا جعفری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان رامسر نیز با بیان اینکه مهارت‌آموزی مسیر توانمندسازی جوانان و زمینه‌ساز اشتغال پایدار است، از تلاش مربیان، آموزشگاه‌های آزاد و حمایت مسئولان در توسعه آموزش‌های مهارتی قدردانی کرد و بر تداوم همکاری‌ها برای ارتقای جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در شهرستان تأکید کرد.