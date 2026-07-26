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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

کمیته فرهنگی اربعین در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته است

کمیته فرهنگی اربعین در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته است

ایلام- نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت گفت: کمیته فرهنگی اربعین در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعبدالفتاح نواب ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین استان ایلام با اشاره به عظمت معنوی و تمدنی راهپیمایی اربعین، بر ضرورت قدردانی از این پدیده بزرگ تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اربعین امروز به یک پدیده مهم فرهنگی، دینی و تمدنی تبدیل شده است، گفت: باید از این جریان عظیم و اثرگذار به‌درستی قدردانی کرد.

وی اربعین را جلوه‌ای از ظرفیت عظیم امت اسلامی و سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر تعمیق فرهنگ اهل‌بیت(ع) عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: رهبر شهید، شبیه‌ترین شهید به سیدالشهدا(ع) بود؛ شخصیتی که هم مبلغ دین، هم جانباز و هم خادم مردم بود و در نهایت نیز در همین مسیر و روش به مقام شهادت نائل آمد.

حجت‌الاسلام نواب با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در اربعین افزود: کمیته فرهنگی اربعین در طول سال‌های گذشته روندی رو به رشد و قابل توجه داشته و این نشان‌دهنده توجه جدی به عمق‌بخشی معرفتی و فرهنگی در این حرکت عظیم است.

وی خاطرنشان کرد: تقویت بعد فرهنگی اربعین، ضرورتی اساسی است و هرچه این بخش با انسجام، برنامه‌ریزی و میدان‌داری بیشتری دنبال شود، آثار و برکات این حرکت بزرگ در سطح جامعه و جهان اسلام گسترده‌تر خواهد شد.

کد مطلب 6899860

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