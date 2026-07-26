به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعبدالفتاح نواب ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین استان ایلام با اشاره به عظمت معنوی و تمدنی راهپیمایی اربعین، بر ضرورت قدردانی از این پدیده بزرگ تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اربعین امروز به یک پدیده مهم فرهنگی، دینی و تمدنی تبدیل شده است، گفت: باید از این جریان عظیم و اثرگذار بهدرستی قدردانی کرد.
وی اربعین را جلوهای از ظرفیت عظیم امت اسلامی و سرمایهای ارزشمند در مسیر تعمیق فرهنگ اهلبیت(ع) عنوان کرد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت همچنین با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: رهبر شهید، شبیهترین شهید به سیدالشهدا(ع) بود؛ شخصیتی که هم مبلغ دین، هم جانباز و هم خادم مردم بود و در نهایت نیز در همین مسیر و روش به مقام شهادت نائل آمد.
حجتالاسلام نواب با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی در اربعین افزود: کمیته فرهنگی اربعین در طول سالهای گذشته روندی رو به رشد و قابل توجه داشته و این نشاندهنده توجه جدی به عمقبخشی معرفتی و فرهنگی در این حرکت عظیم است.
وی خاطرنشان کرد: تقویت بعد فرهنگی اربعین، ضرورتی اساسی است و هرچه این بخش با انسجام، برنامهریزی و میدانداری بیشتری دنبال شود، آثار و برکات این حرکت بزرگ در سطح جامعه و جهان اسلام گستردهتر خواهد شد.
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