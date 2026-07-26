به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نهمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور اعضای شورا به دعوت حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر، با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیه‌کنندگان، روح الله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت، مجتبی بهزادیان مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، نمایندگان انجمن سینماداران، انجمن پخش‌کنندگان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده سامانه سمفا امروز یکشنبه ۴ مرداد در محل مؤسسه سینماشهر برگزار شد.

در این جلسه، قرارداد اکران فیلم سینمایی «ماه پنهان» با پخش هدایت فیلم و سرگروهی پردیس سینمایی آزادی به مدت ۲ هفته و به صورت کف فروش، از تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۵ ثبت شد.

فیلم سینمایی «ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی و تهیه‌ کنندگی ایرج محمدی ساخته شده است. لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغی‌ پور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، به همراه هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌ اند.

در این جلسه با حضور اعضای شورای مرکزی انجمن سینمادارن درباره طرح تسهیم از مبدا گفتگو شد.

همچنین اعضای شورای صنفی نمایش در ادامه نشست، موضوعات مرتبط با فرآیند اکران و مسائل جاری حوزه نمایش سینمایی را مورد بررسی قرار دادند.