رحمان نیا: دمای هوای زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد این شرایط جوی تا پایان هفته جاری در اغلب مناطق استان تداوم خواهد داشت و طی این مدت، سامانه بارشی مؤثری وارد استان نمی‌شود و انتظار وقوع بارندگی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وزش باد در برخی ساعات شدت بیشتری خواهد گرفت، افزود: سرعت وزش باد به‌ویژه در ساعات بعدازظهر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به آستانه نسبتاً شدید خواهد رسید که در مناطق مستعد می‌تواند موجب خیزش گرد و غبار محلی، کاهش موقت کیفیت هوا و محدودیت دید افقی شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی در زمان وزش باد، خاطرنشان کرد: استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و پرهیز از قرار گرفتن در مجاورت درختان فرسوده و اشیای قابل سقوط در زمان افزایش سرعت باد ضروری است.

رحمان‌نیا با اشاره به وضعیت دمایی استان، تصریح کرد: امروز نیز توده هوای گرم بر استان حاکم خواهد بود و دمای هوا در بیشتر مناطق در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد، اما از فردا روند کاهش تدریجی دما آغاز می‌شود و با شیب ملایم از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

وی تأکید کرد: هرچند کاهش نسبی دما از فردا محسوس خواهد بود، اما همچنان هوای تابستانی در استان حاکم است و شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان و افرادی که در فضای باز فعالیت می‌کنند، لازم است در ساعات گرم روز از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کرده و مصرف آب و مایعات را افزایش دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به پایداری نسبی شرایط جوی، تغییرات قابل توجهی در وضعیت آب‌وهوا تا پایان هفته پیش‌بینی نمی‌شود و توصیه می‌شود شهروندان برای اطلاع از آخرین پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی، اطلاعیه‌های رسمی این اداره‌کل را دنبال کنند.