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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

اجرای طرح‌های آبخیزداری در بوشهر شتاب گرفت

اجرای طرح‌های آبخیزداری در بوشهر شتاب گرفت

بوشهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از اجرای طرح‌های آبخیزداری با اعتبار ۵۹۶ میلیارد ریال در سه شهرستان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت توسعه طرح‌های آبخیزداری اظهار کرد: آبخیزداری یکی از مؤثرترین راهکارهای علمی برای حفاظت از منابع طبیعی، کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک است و نقش مهمی در تقویت منابع آبی ایفا می‌کند.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع آب، کاهش بارندگی و تشدید فرسایش خاک در استان بوشهر، اجرای این طرح‌ها در جلوگیری از هدررفت نزولات جوی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش بهره‌وری منابع آب تأثیر قابل توجهی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر بیان کرد: پروژه‌های آبخیزداری علاوه بر مهار سیلاب و رسوب، در حفظ پوشش گیاهی، پایداری زیست‌محیطی و حمایت از فعالیت‌های کشاورزی و دامداری نیز نقش مؤثری دارند و به افزایش تاب‌آوری مناطق روستایی در برابر مخاطرات طبیعی کمک می‌کنند.

گرشاسبی با اشاره به روند اجرای پروژه‌ها گفت: با فعال‌سازی کامل کارگاه‌ها، افزایش اکیپ‌های عملیاتی و رفع موانع اجرایی، زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها فراهم شده تا اعتبارات اختصاص‌یافته تا پایان سال مالی به طور کامل جذب شود.

وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی سال گذشته، ۵۹۶ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان بوشهر اختصاص یافته است و این پروژه‌ها هم‌اکنون در شهرستان‌های دشتستان، تنگستان و دیلم در حال اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.

کد مطلب 6903289

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