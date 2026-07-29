به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت توسعه طرح‌های آبخیزداری اظهار کرد: آبخیزداری یکی از مؤثرترین راهکارهای علمی برای حفاظت از منابع طبیعی، کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک است و نقش مهمی در تقویت منابع آبی ایفا می‌کند.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع آب، کاهش بارندگی و تشدید فرسایش خاک در استان بوشهر، اجرای این طرح‌ها در جلوگیری از هدررفت نزولات جوی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش بهره‌وری منابع آب تأثیر قابل توجهی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر بیان کرد: پروژه‌های آبخیزداری علاوه بر مهار سیلاب و رسوب، در حفظ پوشش گیاهی، پایداری زیست‌محیطی و حمایت از فعالیت‌های کشاورزی و دامداری نیز نقش مؤثری دارند و به افزایش تاب‌آوری مناطق روستایی در برابر مخاطرات طبیعی کمک می‌کنند.

گرشاسبی با اشاره به روند اجرای پروژه‌ها گفت: با فعال‌سازی کامل کارگاه‌ها، افزایش اکیپ‌های عملیاتی و رفع موانع اجرایی، زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها فراهم شده تا اعتبارات اختصاص‌یافته تا پایان سال مالی به طور کامل جذب شود.

وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی سال گذشته، ۵۹۶ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان بوشهر اختصاص یافته است و این پروژه‌ها هم‌اکنون در شهرستان‌های دشتستان، تنگستان و دیلم در حال اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.