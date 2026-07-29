به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مرعشی، فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر، آخرین اقدامات و زیرساخت‌های درمانی این جمعیت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین را تشریح کرد.



وی با اشاره به آغاز زودهنگام عملیات اربعین و اعزام پیش از موعد تیم‌های راه‌انداز به عراق، گفت: امسال ۱۸۰ موکب و مرکز درمانی در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، بلد، کوت، مسیر پیاده‌روی اربعین و گذرگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند. در این شبکه درمانی، مراکز تخصصی خدمات ویژه ارائه می‌کنند و موکب‌های مردمی نیز با پشتیبانی دارویی و تجهیزاتی هلال‌احمر به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.



مرعشی با بیان اینکه بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان دارو و تجهیزات پزشکی برای عملیات اربعین تأمین شده است، افزود: تمامی اقلام دارویی با ناوگان یخچال‌دار به عراق منتقل شده و هیچ‌گونه کمبود دارویی در مراکز درمانی وجود ندارد.



فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی هلال‌احمر درباره تقویت ناوگان امدادی نیز گفت: ۱۲۵ دستگاه خودروی امدادی، از جمله ۹۵ دستگاه آمبولانس کاملاً جدید، در عملیات امسال به کار گرفته شده است تا کیفیت خدمات افزایش یافته و مشکلات فنی ناشی از شرایط آب‌وهوایی عراق به حداقل برسد. همچنین تمامی آمبولانس‌ها به سامانه موقعیت‌یاب (GPS) و مراکز درمانی به دوربین‌های نظارتی مجهز شده‌اند تا روند خدمت‌رسانی به‌صورت برخط از قرارگاه مرکزی رصد و مدیریت شود.



وی با اشاره به مراجعات ثبت‌شده در روزهای ابتدایی عملیات اربعین، اظهار کرد: عمده خدمات ارائه‌شده مربوط به بیماری‌های عمومی، حوادث ترافیکی، مشکلات قلبی و جراحی‌های اورژانسی بوده که با استقرار مناسب کادر درمان و تجهیزات، بدون وقفه مدیریت و ارائه شده است.