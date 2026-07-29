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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

استقرار ۱۸۰ موکب درمانی، ۹۵ آمبولانس جدید برای خدمت‌رسانی به زائران

استقرار ۱۸۰ موکب درمانی، ۹۵ آمبولانس جدید برای خدمت‌رسانی به زائران

فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر، آخرین اقدامات و زیرساخت‌های درمانی این جمعیت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مرعشی، فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر، آخرین اقدامات و زیرساخت‌های درمانی این جمعیت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین را تشریح کرد.

وی با اشاره به آغاز زودهنگام عملیات اربعین و اعزام پیش از موعد تیم‌های راه‌انداز به عراق، گفت: امسال ۱۸۰ موکب و مرکز درمانی در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، بلد، کوت، مسیر پیاده‌روی اربعین و گذرگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند. در این شبکه درمانی، مراکز تخصصی خدمات ویژه ارائه می‌کنند و موکب‌های مردمی نیز با پشتیبانی دارویی و تجهیزاتی هلال‌احمر به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مرعشی با بیان اینکه بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان دارو و تجهیزات پزشکی برای عملیات اربعین تأمین شده است، افزود: تمامی اقلام دارویی با ناوگان یخچال‌دار به عراق منتقل شده و هیچ‌گونه کمبود دارویی در مراکز درمانی وجود ندارد.

فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی هلال‌احمر درباره تقویت ناوگان امدادی نیز گفت: ۱۲۵ دستگاه خودروی امدادی، از جمله ۹۵ دستگاه آمبولانس کاملاً جدید، در عملیات امسال به کار گرفته شده است تا کیفیت خدمات افزایش یافته و مشکلات فنی ناشی از شرایط آب‌وهوایی عراق به حداقل برسد. همچنین تمامی آمبولانس‌ها به سامانه موقعیت‌یاب (GPS) و مراکز درمانی به دوربین‌های نظارتی مجهز شده‌اند تا روند خدمت‌رسانی به‌صورت برخط از قرارگاه مرکزی رصد و مدیریت شود.

وی با اشاره به مراجعات ثبت‌شده در روزهای ابتدایی عملیات اربعین، اظهار کرد: عمده خدمات ارائه‌شده مربوط به بیماری‌های عمومی، حوادث ترافیکی، مشکلات قلبی و جراحی‌های اورژانسی بوده که با استقرار مناسب کادر درمان و تجهیزات، بدون وقفه مدیریت و ارائه شده است.

کد مطلب 6903326

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