به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عصر یکشنبه در نشست معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری های خراسان جنوبی و چین که حضور معاون سفارت چین در ایران و جمعی از سرمایه گذاران چینی برگزار شد، ، با قدردانی از حمایتهای استاندار خراسان جنوبی در توسعه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، اظهار کرد: تحولات ماههای اخیر در منطقه نشان میدهد کریدورهای سنتی تجارت در حال تغییر هستند و مسیر ایران، افغانستان و چین میتواند به عنوان یک مسیر امن، پایدار و جایگزین برای توسعه همکاریهای اقتصادی ایفای نقش کند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در روابط بینالملل افزود: امروز باید از دیپلماسی تکبعدی به سمت دیپلماسی چندجانبه و هیبریدی حرکت کنیم و روابط سیاسی را با سرمایهگذاریهای اقتصادی و منافع مشترک بلندمدت پیوند بزنیم.
ذاکریان با اشاره به پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بینالمللی ایران، افغانستان و چین، گفت: این ایده بر پایه پیوند جغرافیایی، اقتصادی و ظرفیتهای مکمل سه کشور شکل گرفته و میتواند زمینهساز توسعه تجارت، سرمایهگذاری و افزایش تابآوری اقتصادی منطقه باشد.
وی با بیان اینکه این سه کشور حدود ۸ درصد مساحت و نزدیک به ۱۹ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند، افزود: با در نظر گرفتن کشورهای همسایه، این طرح میتواند بر زندگی بیش از ۳.۳ میلیارد نفر، معادل حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان، اثرگذار باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری ایجاد منطقه آزاد در استان اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد خراسان جنوبی در سفر رئیسجمهور به استان مورد موافقت قرار گرفته و مراحل اداری آن در حال انجام است.
وی تأکید کرد: پیشنهاد منطقه آزاد سهجانبه ایران، افغانستان و چین به هیچ عنوان وابسته به بودجه و منابع دولتی نیست و با اتکا به ظرفیت سرمایهگذاران، بهویژه سرمایهگذاران چینی، قابلیت اجرا دارد.
ذاکریان طولانیترین مرز خاکی با افغانستان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب، احداث راهآهن، معادن غنی و نیروی انسانی متخصص را از مهمترین مزیتهای خراسان جنوبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی برشمرد.
وی افزود: در این مدل همکاری، چین میتواند در حوزه سرمایهگذاری، تأمین مالی، انتقال فناوری، لجستیک و مدیریت مناطق آزاد نقشآفرینی کند، افغانستان ظرفیتهای معدنی و ترانزیتی خود را به میدان بیاورد و ایران نیز با نیروی انسانی متخصص، زیرساختها و دانش فنی در فرآوری مواد معدنی، تکمیلکننده این زنجیره باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل کارگروه دائمی همکاریهای اقتصادی میان خراسان جنوبی و جمهوری خلق چین را یکی از مهمترین خروجیهای این نشست دانست و گفت: تدوین نقشه راه پنجساله و ۱۰ ساله و تبادل هیئتهای اقتصادی میتواند همکاریهای دو طرف را وارد مرحله عملیاتی کند.
ذاکریان با اشاره به روند سرمایهگذاری خارجی در استان اظهار کرد: از مجموع ۶۱ پروژه مصوب سرمایهگذاری خارجی در خراسان جنوبی، ۲۳ پروژه، معادل ۳۸ درصد کل پروژهها، در دولت چهاردهم به تصویب رسیده است.
وی افزود: از ۲۷ پروژه فعال سرمایهگذاری خارجی استان نیز ۱۱ پروژه در همین دولت به بهرهبرداری رسیده که بیانگر شتاب گرفتن روند جذب سرمایهگذاری خارجی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به حضور سرمایهگذاران چینی در استان گفت: از ۱۲ پروژه سرمایهگذاری اتباع چین در خراسان جنوبی، هفت پروژه در دو سال اخیر اجرا شده که ۵۸ درصد کل پروژههای چینی استان را شامل میشود و بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده در این بخش نیز مربوط به همین دوره است.
وی در پایان سه حوزه اولویتدار برای همکاری با سرمایهگذاران چینی را ایجاد مرکز مونتاژ قطعات خودرو ، مشارکت در اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن بهویژه طلا، مس، سرب و روی و همچنین سرمایهگذاری در احداث نیروگاهها و کارخانه تولید پنلهای خورشیدی عنوان کرد و گفت: خراسان جنوبی با برخورداری از تابش مطلوب خورشید و اراضی مناسب، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای انرژی خورشیدی کشور را دارد.
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