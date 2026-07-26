فعالیت دریایی در گیلان از فردا تا سه شنبه ممنوع شد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: استقرار جوی غالباً پایدار همراه با فعالیت توده هوای گرم در منطقه، افزایش محسوس دما را به ویژه طی امروز یکشنبه به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه هشدار سطح زرد برای استان صادر شده، افزود: این شرایط دمایی تا اواخر هفته تداوم خواهد داشت، هرچند که شکل‌گیری ناپایداری‌های محلی، افزایش ابر و در برخی مناطق رعد و برق به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.

دادرس با تأکید بر اهمیت مدیریت فعالیت‌های کشاورزی در این شرایط، توصیه‌های ویژه‌ای را به بهره‌برداران بخش کشاورزی ارائه کرد و گفت: کشاورزان تمامی عملیات زراعی و باغی خود را در ساعات خنک روز (ابتدای صبح و پس از غروب) انجام دهند. شالیکاران نیز با توجه به گرمای هوا و قرارگیری مزارع در مرحله حساس گلدهی، نسبت به تأمین آب کافی پای بوته‌ها اقدام کنند.

وی خطاب به دامداران تأکید کرد: آب آشامیدنی خنک و کافی در اختیار دام‌ها قرار گیرد و واحدهای تولیدی، گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و مرغداری‌ها کنترل دما و تهویه را در اولویت قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی در پایان این بخش، از استخرداران خواست تا هوادهی استخرها را برای جلوگیری از کاهش اکسیژن آب در روزهای گرم، جدی بگیرند.

هشدار دریایی سطح نارنجی

دادرس در ادامه با اشاره به صدور هشدار شماره ۳ سطح نارنجی هواشناسی دریایی برای سواحل گیلان، تصریح کرد: الگوهای هواشناسی حاکی از شمالی شدن جریانات بر روی استان‌های شمالی کشور است که از روز دوشنبه (۵ مرداد) موجب افزایش تدریجی وزش باد و ارتفاع موج دریا خواهد شد.

وی با بیان پیش‌بینی‌های عددی افزود: بیشینه سرعت وزش باد به ۱۴ متر بر ثانیه و بیشینه ارتفاع موج در سواحل گیلان تا ۱۶۰ سانتی‌متر خواهد رسید. این شرایط ناپایدار تا عصر سه‌شنبه تداوم دارد و پس از آن انتظار می‌رود روند کاهش ارتفاع موج آغاز شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با تأکید بر اینکه این وضعیت برای تمامی فعالیت‌های دریایی مخاطره‌آمیز است، توصیه‌های زیر را اعلام کرد: شنا در دریا اکیداً ممنوع، قایق‌های سبک و تفریحی از تردد خودداری کنند، فعالیت‌های شیلاتی به ویژه صیدبا تور امکان‌پذیر نخواهد بود، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر و تردد کشتی‌های تجاری انجام نشود و تمامی فعالان دریایی در آماده‌باش کامل برای مواجهه با خسارات احتمالی قرار گیرند.

دادرس در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نیز توصیه‌های تکمیلی از طریق سامانه‌های هشدار سریع و رسانه‌های استانی به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود و از شهروندان خواست تا از تردد غیرضروری در حاشیه سواحل خودداری کنند.