هشدار سطح زرد دریایی در گیلان؛ دریای خزر تا فردا مواج است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد دریایی اعلام کرد: دریای خزر تا فردا با افزایش ارتفاع موج همراه است و شرایط برای فعالیتهای دریایی ایمن نیست.
وی با بیان اینکه ارتفاع موج در برخی نقاط ساحلی به حدود ۷۰ سانتیمتر میرسد، افزود: شنا، گردشگری دریایی و تردد شناورهای سبک در این مدت با خطر جدی مواجه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به پیامدهای احتمالی مواج بودن دریا تصریح کرد: آسیب به قفسها و تورهای صیادی، خسارت به شناورهای کوچک و افزایش احتمال غرقشدگی از مهمترین مخاطرات پیشبینیشده است.
وی از شهروندان، گردشگران و صیادان خواست تا پایان زمان اعتبار هشدار، از ورود به دریا و انجام فعالیتهای غیرضروری خودداری کرده و توصیههای ایمنی دستگاههای مسئول را جدی بگیرند.
نظر شما