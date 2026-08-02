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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

هشدار سطح زرد دریایی در گیلان؛ دریای خزر تا فردا مواج است

هشدار سطح زرد دریایی در گیلان؛ دریای خزر تا فردا مواج است

رشت- مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار زرد دریایی در استان گفت: دریای خزر تا فردا مواج بوده و فعالیت‌های دریایی با مخاطره جدی همراه است.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد دریایی اعلام کرد: دریای خزر تا فردا با افزایش ارتفاع موج همراه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی ایمن نیست.

وی با بیان اینکه ارتفاع موج در برخی نقاط ساحلی به حدود ۷۰ سانتی‌متر می‌رسد، افزود: شنا، گردشگری دریایی و تردد شناورهای سبک در این مدت با خطر جدی مواجه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به پیامدهای احتمالی مواج بودن دریا تصریح کرد: آسیب به قفس‌ها و تورهای صیادی، خسارت به شناورهای کوچک و افزایش احتمال غرق‌شدگی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وی از شهروندان، گردشگران و صیادان خواست تا پایان زمان اعتبار هشدار، از ورود به دریا و انجام فعالیت‌های غیرضروری خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

کد مطلب 6905864

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