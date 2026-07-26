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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

الزیدی به ترکیه می‌رود

الزیدی به ترکیه می‌رود

منابع عراقی از موعد سفر نخست وزیر این کشور به ترکیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی اعلام کردند که علی الزیدی نخست وزیر عراق پس فردا سه‌شنبه برای انجام سفری رسمی به آنکارا پایتخت ترکیه می رود.

یک منبع عراقی در این زمینه گفت که این سفر مهمی است و طی آن گفتگوها و توافقاتی در خصوص همکاری امنیتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هماهنگی برای همکاری در زمینه نفت و انرژی، افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور و دیگر پرونده‌های مربوط به اوضاع منطقه ‌ای و بین ‌المللی انجام خواهد شد.

به گفته این منبع یک هیئت از بخش نفت عراق اخیراً برای توافق بر سر سازوکاری که دو طرف را برای صادرات نفت عراق از طریق گذرگاه‌های رسمی ترکیه راضی می ‌کند به ترکیه سفر کرده است.

کد مطلب 6899982

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