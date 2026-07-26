تداوم پایداری نسبی جو در آذربایجان شرقی طی پنج روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز یکشنبه با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد:بر اساس بررسی‌های انجام‌ شده از روز یکشنبه چهارم مرداد تا پنجشنبه هشتم مرداد شرایط جوی آذربایجان شرقی در اغلب روزها نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت افزایش ابر و وزش باد در برخی ساعات دور از انتظار نیست و سرعت باد نیز بین ۳ تا ۱۸ متر بر ثانیه متغیر پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی تبریز گفت: بر اساس جدول پیش‌بینی پنج‌روزه، وضعیت جوی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و در روزهای یکشنبه و پنجشنبه نیز شرایط پایدار بر جو منطقه حاکم می‌شود.

کارشناس اداره‌ کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با توصیه به شهروندان برای توجه به تغییرات جوی خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد در برخی ساعات رعایت نکات ایمنی به‌ویژه در فعالیت‌های فضای باز ضروری است.